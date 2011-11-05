Silahını getir affedelim

Suriye yönetimi önceki gün Arap Birliği’ne orduyu kentlerden çekme sözü verdikten sonra bayram affıyla isyan ateşini söndürmeyi hedefliyor.

Suriye devlet televizyonu, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yeni af kararı kapsamında, silah taşıyan, satan ve dağıtan ancak suç işlememiş kişilerin bir hafta içerisinde en yakın polis merkezine teslim olmaları halinde affedileceğini duyurdu.

Aftan yararlanmak isteyenler için tanınan bir haftalık süre bugünden itibaren geçerli olacak. Ancak ülkede tansiyon düşmüyor. Tank ateşine devam Şam, Arap Birliği’ne orduyu kentlerden çekeceği sözü vermesine rağmen siviller dün yeniden ateş altında kaldı. Protestoculara açılan ateşte 9 kişinin öldüğü öne sürüldü. Humus’taki eylemciler, dün sabah tankların açtığı ateş sonucu kentin yoksul kesimi Bab Amro’da en az 3 kişinin öldüğünü söyledi.

Şam’ın bazı bölgeleri, Dera, Hama, Humus, İdlib, Kamışlı ve Deyr Ez Zor kentlerinde yönetim karşıtı gösterilerin yapıldığı ve Şam’ın Kenaker bölgesinde güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Eylemciler önceki gün de Arap Birliği ile varılan anlaşmadan sonra tank ateşininin başladığını ve 25 kişinin öldüğünü öne sürmüştü. Gelişmeler Arap Birliği ve Suriye yönetiminin yedi aydır devam eden şiddeti sona erdirmeyi hedefleyen planının şimdiden kadük olduğu şüphelerine yol açıyor.