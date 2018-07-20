Şık Ve Zarif: Taylor Swift’in Evi

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Taylor Swift, Beverly Hills’deki muhteşem evinin fiyatını 2,95 milyon dolardan 2,85 milyon dolara düşürdü. Ünlü sanatçının 2012 yılında 1,775 milyon dolara aldığı bu inanılmaz güzellikteki ev, 1959 senesinde inşa edilmesine rağmen evin konumu, yönü, içerisindeki eşyaları ve sahip olduğu dekorlar sayesinde ultra modern bir his yaratıyor. Bol ışığı seven herkes için mükemmel bir mimari yapı olan Taylor Swift’in evi, alıcısını heyecanla bekliyor.

Orta yüzyıl ruhunun modernizmle birleştiği Beverly Hills evi

Beverly Hills’de bulunan bu evin en güzel özelliği mimari yapısının bozulmadan korunuyor olması. Orta yüzyıl ruhunun modernizmle bütünleştiği Taylor Swift’in evi, 2,950 metrekarelik alana sahip yapısı ile harikulade bir görünüm sergiliyor. Dört yatak odalı ve beş banyolu olan Beverly Hills’deki bu muhteşem evin kirişli beyaz tavanları ve tabandan tavana kadar uzanan pencereleri ortamın gün boyu aydınlık olmasını sağlayarak kusursuz bir yapıya bürünmesine imkân sağlıyor. Her odanın kendine has sade ve şık bir tasarıma sahip olması ev ile bütünleşerek mükemmel bir uyum sergiliyor.

Evin içerisinde bulunan odalardan en dikkat çekeni hiç kuşkusuz oturma odası. Tavana kadar uzanan pencereleri evin sadeliğine katkıda bulunurken oda içerisinde yer alan ahşap kütüphane ve modern çizgilere sahip mobilyalar sayesinde villanın en ilgi çekici odası oluyor.

Oturma odasında California dağlarının manzarasına bakmak için havuza ve bahçeye açılan kapılar da şık tasarımı ile dikkat çekiyor. Villa içerisinde bodrum katında bulunan şarap mahzeni ise orta yüzyıl ruhunun en güzel örneklerinden birisi olarak şarap tutkunları için oldukça cezbedici bir tercih oluyor.

Büyüleyici manzaraya sahip odalar

Ev içerisinde bulunan dağ manzarasına sahip yemek odaları ihtişamlı tasarımları ile göz kamaştırıyor. Odaların her yerinden 360 derecelik bir açıyla dağ manzarası izlenebiliyor oluşu bu yemek odalarını eşsiz hale getiriyor. Yemek odalarında bulunan tasarım ürünler odaların sahip olduğu dizayn ile birleşerek farklı bir atmosfer yaratıyor.

Şık ve zarif bir tasarıma sahip olan mutfakta birbirinden değerli paslanmaz çelik aletler bulunuyor. Mutfakta kaliteli zaman geçirmek için harika bir fırsat yaratan bu aletler son derece lüks ürünlerden oluşuyor. Kendi kahvaltı köşesi bulunan mutfakta ince işçilikle tasarlanmış mutfak mobilyaları ise konforlu bir alanda vakit geçirmeyi sağlıyor.

Taylor Swift’in evi: Doğayla iç içe olan bahçe

Beverly Hills’de yer alan Taylor Swift’in evi, iç tasarımının mükemmelliği kadar dış tasarımının da inanılmaz güzellikteki yapısı ile oldukça ilgi çekiyor. Yemyeşil bir çevre düzenlemesiyle çevirili olan devasa bahçenin içerisinde açık yüzme havuzu bulunuyor.

Bahçenin içerisinde çok sayıda yemek yeme alanı dizayn edilerek yemek odaları için ekstra alternatifler sağlanıyor. Bahçeye açılan ana odada bulunan şömine soğuk günler için vazgeçilmez bir detay oluyor. Bahçenin içerisinde yer alan onlarca ağaç ve bitki doğayla iç içe olmaya imkân sağlayarak yeşilin her tonunu ev sahipleri ile buluşturuyor.

