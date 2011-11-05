Siirt'te 1 PKK'lı Tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kurtalan'da eylem hazırlığı içerisindeyken güvenlik güçlerince yakalanan 14 yaşındaki terör örgütü üyesi M.G'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli,

emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan, biri tutuklandı.



Diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.