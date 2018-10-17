Sigorta Dolandırcılığı İçin Kendini Ölmüş Gösterdi, Karısı İki Çocuğuyla İntihar Etti

Çin, 17 Ekim 18 (.): Çin\'de, sigorta dolandırıcılığı için kendisini ölmüş gibi gösterdiği iddia edilen bir adamın karısı, kocasının \'ölümü\' nedeniyle iki çocuğuyla birlikte intihar etti.

He soyadlı 34 yaşındaki zanlının aracı bir nehirde bulunmuş ve cesedi hiç bulunamamasına karşın öldüğü sanılmıştı.

Kadının, kocasının dolandırıcılık planından haberi yoktu ve eşinin öldüğüne inandı.

Daha sonra kadın, internette bir intihar notu bıraktıktan sonra, iki çocuğuyla beraber bir göle atlayıp kendisini öldürdü.

He\'nin geçen Cuma günü Hunan bölgesindeki Xinhua\'da polise teslim olduğu belirtildi.

(BBC/TUĞ/HA)