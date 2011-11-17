Sigorta Affı İçin Son Başvuru Tarihi 30 Kasım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gecikmiş Sosyal Sigorta ve Sosyal Güvenlik Prim borçlarının ödenebilmesine yönelik af yasasından yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihinin 30 Kasım

olduğunu açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ödeme güçlüğüne düşmüş kişi ve kurumlara, gecikmiş prim ve gecikme zamlarını ödeyebilmeleri için yeni bir ödeme planı sunulması yasanın temel amacı.

Bakanlığın konuyla ilgili ayrıntılı açıklaması şöyle:

“Af Yasası ile sigortalılara iki farklı ödeme planı sunuluyor. 1) Sigorta primleri ve gecikme zamlarının %30’unun peşin ve geriye kalan %70’inin de en çok 36 ay vade ile ödenmesidir. Bu durumda gecikme

zamlarının % 70’i bağışlanmakta. 2) Tek bir defada ve peşin olarak ödenmesi halinde sigorta primlerinin tümünün ve 2000-2009 yılları arasındaki gecikme zammının %80’ ve 2010 ile 2011 Haziran ayı

arasındaki gecikme zamlarının % 90’ının bağışlanması.

Af yasası ile ilgili olarak sigortalılara sunulan ödeme seçenekleri şöyle:



1.SEÇENEK :

Birinci seçeneğe göre sigortalılar, 31.12.1999 tarihlerine kadarki prim borçlarının %30’unu 01.01.2000 tarihi ile 30.06.2011 tarihi arasındaki prim borçlarının %30’u ve bu %30 prim borçlarına ait gecikme

zamlarının %30’unu; ödemeleri halinde, ödemenin yapıldığı tarih itibarı ile o güne kadar tahakkuk eden gecikme zamları dondurulur.

Yukarıdaki (1)’inci fıkra kurallarına uygun olarak ödeme yapanlar, 31.12.1999 tarihine kadarki prim borçlarının geriye kalan %70’ini ile 01.01.2000 tarihi ile 30.06.2011 tarihine kadar tahakkuk eden prim

borçlarının geriye kalan kısmı ve bu kısma ait dondurulan gecikme zamlarının %30’unu, yukarıdaki (1)’inci fıkradaki ödemeyi takip eden ay başından itibaren üç yıl içerisinde en çok otuz altı ay taksitle

ödeyebilirler. Ödemenin yapılması ile prim borçlarının ve gecikme zamlarının tümü ödenmiş olur.



2. SEÇENEK:

İkinci seçeneğe göre ise sigortalılara prim borçlarını peşin olarak tek defada ödeme imkanı sunulmuştur.

01.01.2000 tarihi ile 31.12.2009 tarihi arasındaki tüm prim borçları ve bu primlere ait gecikme zamlarının %20’sini ve 01.01.2010 tarihi ile 30.6.2011 tarihi arasındaki prim borçları ve bu primlere ait

gecikme zamlarının %10’nu ödemeleri halinde prim borçlarının ve gecikme zamlarının tümü ödenmiş olur.”