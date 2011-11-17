Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Sigorta Affı İçin Son Başvuru Tarihi 30 Kasım

Af yasasından yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihinin 30 Kasım olduğunu açıkladı

Sigorta Affı İçin Son Başvuru Tarihi 30 Kasım

Af yasasından yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihinin 30 Kasım olduğunu açıkladı

17 Kasım 2011 Perşembe 14:40
Sigorta Affı İçin Son Başvuru Tarihi 30 Kasım
banner238

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gecikmiş Sosyal Sigorta ve Sosyal Güvenlik Prim borçlarının ödenebilmesine yönelik af yasasından yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihinin 30 Kasım

olduğunu açıkladı 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ödeme güçlüğüne düşmüş kişi ve kurumlara, gecikmiş prim ve gecikme zamlarını ödeyebilmeleri için yeni bir ödeme planı sunulması yasanın temel amacı. 

Bakanlığın konuyla ilgili ayrıntılı açıklaması şöyle:  

“Af Yasası ile sigortalılara iki farklı ödeme planı sunuluyor. 1) Sigorta primleri ve gecikme zamlarının %30’unun peşin ve geriye kalan %70’inin de en çok 36 ay vade ile ödenmesidir. Bu durumda gecikme

zamlarının % 70’i bağışlanmakta. 2) Tek bir defada ve peşin olarak ödenmesi halinde sigorta primlerinin tümünün ve 2000-2009 yılları arasındaki gecikme zammının %80’ ve 2010 ile 2011 Haziran ayı

arasındaki gecikme zamlarının % 90’ının bağışlanması. 

Af yasası ile ilgili olarak sigortalılara  sunulan ödeme seçenekleri şöyle: 

1.SEÇENEK : 

Birinci seçeneğe göre sigortalılar, 31.12.1999 tarihlerine kadarki prim borçlarının %30’unu 01.01.2000 tarihi ile 30.06.2011 tarihi arasındaki prim borçlarının %30’u ve bu %30 prim borçlarına ait gecikme

zamlarının %30’unu; ödemeleri halinde, ödemenin yapıldığı tarih itibarı ile o güne kadar tahakkuk eden gecikme zamları dondurulur. 

Yukarıdaki (1)’inci fıkra kurallarına uygun olarak ödeme yapanlar, 31.12.1999 tarihine kadarki prim borçlarının geriye kalan %70’ini ile 01.01.2000 tarihi ile 30.06.2011 tarihine kadar tahakkuk eden prim

borçlarının geriye kalan kısmı ve bu kısma ait dondurulan  gecikme zamlarının %30’unu, yukarıdaki (1)’inci fıkradaki ödemeyi takip eden ay başından itibaren üç yıl içerisinde en çok otuz altı ay taksitle

ödeyebilirler. Ödemenin yapılması ile prim borçlarının ve gecikme zamlarının tümü ödenmiş olur.  

2. SEÇENEK:  

İkinci seçeneğe göre ise sigortalılara prim borçlarını  peşin olarak tek defada ödeme imkanı sunulmuştur. 

01.01.2000 tarihi ile 31.12.2009 tarihi arasındaki tüm prim borçları ve bu primlere ait gecikme zamlarının %20’sini ve 01.01.2010 tarihi ile 30.6.2011 tarihi arasındaki prim borçları ve bu primlere ait

gecikme zamlarının %10’nu ödemeleri halinde prim borçlarının ve gecikme zamlarının tümü ödenmiş olur.” 

Son Güncelleme: 17.11.2011 14:40
Anahtar Kelimeler:
YasaSigortaAf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim