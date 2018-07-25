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Sığınmacılar sınır dışı edilmesin diye uçağı durdurdu

İsveç'te genç bir aktivist, sınır dışı edilmesini önlemek için Afgan sığınmacının bindirildiği uçağın kalkışını engelledi.

Sığınmacılar sınır dışı edilmesin diye uçağı durdurdu

İsveç'te genç bir aktivist, sınır dışı edilmesini önlemek için Afgan sığınmacının bindirildiği uçağın kalkışını engelledi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:39
Sığınmacılar sınır dışı edilmesin diye uçağı durdurdu

İsveç'te genç bir aktivist, sınır dışı edilmesini önlemek için Afgan sığınmacının bindirildiği uçağın kalkışını engelledi.
BBC'nin haberine göre, üniversite öğrencisi Elin Ersson, ülkesi İsveç'in sınır dışı politikalarını ilginç bir yöntemle protesto etti. İsveç'e sığınan 52 yaşındaki Afgan'ın sınır dışı edileceğini öğrenen 22 yaşındaki Ersson, aynı uçağa yolcu bileti aldı.
Uçağa bindikten sonra koridorda ayakta bekleyen Ersson, Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini önlemek için koltuğuna oturmayacağını duyurdu. Tek kişilik protestosunu Facebook üzerinden canlı yayınlayan Ersson, uçağın pilotunun "uçağı kaldırmama hakkı" olduğunu savunarak sığınmacı uçaktan indirilene kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.
Oturması için mürettebatın ve diğer öfkeli yolcuların baskılarına direnen genç öğrenciye sosyal medyadan destek yağdı. Geç kızın Facebook üzerinden yayınladığı video geniş kesimler tarafından paylaşıldı, 2 milyona yakın kişi tarafından izlendi.
İsveç'in Afganistan'ı güvenli ülke kabul etmesinin doğru olmadığını vurgulayan Ersson, uçaktaki kişinin sınır dışı edilmesi halinde büyük ihtimalle öldürüleceğini söyledi ve "Hayatını kurtarmak için elimden ne gelirse yapacağım." dedi.
Uçağın kalkışını engellediği için kendisine tepki gösteren ve elindeki telefonu zorla almak isteyen bir yolcuya Ersson, ''Bir insanın hayatı mı yoksa senin zamanın mı daha değerli?'' diye karşılık verdi. Öte yandan bir süre sonra Ersson'un eylemine bazı yolcuların destek verdiği görüldü.
Eylemin kanunsuz olmadığını ifade eden gencin zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaması dikkati çekti. 
Yaklaşık 15 dakika süren eylemin sonunda pilot, sığınmacıyı uçağına kabul etmeme kararı aldı ve Afgan sığınmacı, güvenlik güçleri tarafından uçaktan indirildi.
Sığınmacının büyük ihtimalle sınır dışı edileceğini belirten yetkililer, Ersson hakkında da pilotun talimatlarına uymadığı için kanuni işlem yapılacağını belirtti.
İsveç'e 2012 yılından bu yana yaklaşık 400 bin iltica başvurusu yapıldığı kaydedildi.
Avrupa'da büyük bölümü Afrika, Ortadoğu ve Afganistan'dan gelen sığınmacıların sınır dışı edilmesi son yıllarda tartışmalara neden oluyor.
 

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Son Güncelleme: 25.07.2018 19:18
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