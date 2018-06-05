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“Sığınmacı sorunu çözülmezse AB dağılır“

“Sığınmacı sorunu çözülmezse AB dağılır“

05 Haziran 2018 Salı 15:20
“Sığınmacı sorunu çözülmezse AB dağılır“

BELÇİKA MÜLTECİ VE GÖÇ BAKANI THEO FRANCKEN: “KENDİ SONUMUZU HAZIRLIYORUZ. SIĞINMACI SORUNU ÇÖZÜLMEZSE AB BİRKAÇ YILA DAĞILIR"

Belçika Mülteci ve Göç Bakanı TheoFrancken, "Kendi sonumuzu hazırlıyoruz. Eğer sığınmacı sorunu çözülemezse, Avrupa Birliği (AB) birkaç yıla kadar dağılır" dedi.
Lüksemburg'da gerçekleştirilen AB İçişleri ve Adalet Konseyi toplantısı öncesinde basına açıklama yapan Francken, yasa dışı sığınmacı akınının durdurulması halinde Belçika'nın gerekli tavizleri vermeye hazır olduğunu belirtti.

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"Avrupa bir ev ve 3 yıldır hangi odada kimin kalacağını tartışıyoruz. Ancak öncellikli olarak evin ön ve arka kapısını kapatmalıyız." diyen Francken, AB'de sığınmacı konusundaki tartışmaların gerçek sorunları ele almadığına işaret etti.
Francken, sığınmacı sorununu çözmek için "Avustralya modelinin" benimsenmesi gerektiğini savunarak, böylelikle yasadışı sığınmacı akının tamamen durdurulacağını ve yasal yollardan gelen sığınmacılara kapıların açılabileceğini ifade etti.
AB ve Türkiye arasında imzalanan 18 Mart sığınmacı mutabakatına benzer bir anlaşmanın Tunus ile imzalanması gerektiğini savunan Francken, böylelikle Libya'dan gelen sığınmacıların tekrar Tunus'a gönderilebilmesi için imkan ortaya çıkacağını söyledi.
Francken, yasadışı sığınmacılara "tüm kapılar kapanmadan" AB üyelerinin dayanışma göstermeyeceğini belirterek, "Kendi sonumuzu hazırlıyoruz. Eğer sığınmacı sorunu çözülemezse, AB birkaç yıla kadar dağılır." diye konuştu.

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Son Güncelleme: 05.06.2018 18:51
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