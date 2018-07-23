Sierra Leone'da muhalefet liderine gözaltı...

Sierra Leone'da muhalafet lideri Sierra Leone'da muhalafet lideri Mohamed Kamarainba Mansaray, Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'ya hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı.

Başkent Free Town polis şefi Braima Jah, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mansaray'ın bir televizyon kanalından Bio'ya hakaret ve kamu düzenine aykırı ifadeleri nedeniyle gözaltına alındığını belirtti.

Mansaray, AYV televizyon kanalına verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Bio'nun görevdeki ilk yüz gününün yetersiz olduğunu belirterek, "İlk 100 günü tatmin edici değildi, o yüzden yüz üzerinden 30 veririm." demişti.

Röportajda ülkede doların yükseldiğinin, yaşamın da pahalandığının altını çizen Mansaray, "Artık kimse ne ekmek ne de tereyağı alabiliyor. Eğer cumhurbaşkanı başarmak istiyorsa, o zaman kendini düzeltmeli." ifadelerini kullanmıştı.

Asker kökenli Bio, ülkede 31 Mart'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak iktidara gelmişti. Bio'nun ilk üç ayı, muhalefetin eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

