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Siemens'ten çalışanlarına 400 milyon avroluk hisse

Siemens, yönetici kademesinin altında görev yapan çalışanlarına, büyük bölümü ücretsiz hisse olmak üzere yaklaşık 400 milyon avro dağıtıyor.

Siemens'ten çalışanlarına 400 milyon avroluk hisse

Siemens, yönetici kademesinin altında görev yapan çalışanlarına, büyük bölümü ücretsiz hisse olmak üzere yaklaşık 400 milyon avro dağıtıyor.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:46
Siemens'ten çalışanlarına 400 milyon avroluk hisse

Siemens, yönetici kademesinin altında görev yapan çalışanlarına, büyük bölümü ücretsiz hisse olmak üzere yaklaşık 400 milyon avro dağıtıyor.
Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, dünyadaki tüm Siemens çalışanlarının yüzde sekseninin şirkette hissesi bulunuyor.
Şirket, 2020'ye kadar 200 bin hissedar-çalışana ulaşmayı hedefliyordu. Ancak, şirketin dünya genelindeki 377 bin çalışanının halihazırda yaklaşık 300 bini Siemens hissesine sahip bulunuyor. Böylece şirket, hedefini açık ara geçmiş durumda. Ocak 2018'de ise şirkette hissesi olan çalışanların sayısı sadece 186 bindi.
Bu keskin yükseliş, yönetici kademesinin altında görev yapan ve kriterlere uyan bütün çalışanların şirketin başarısına katılabilmesi için 2015 yılında oluşturulan Siemens Kâr Paylaşımı sisteminin yaptığı ödemelerden kaynaklanıyor. Siemens Kâr Paylaşımı, çalışanların çok başarılı geçen mali yılları takiben ücretsiz hisse almasını sağlıyor. Katılım için çalışanların herhangi bir kişisel yatırım yapması gerekmiyor.

"HİSSEDARLIK, SAHİPLİK KÜLTÜRÜMÜZÜN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens AG Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Joe Kaeser, bütün çalışanların Siemens'in başarısına ve sürdürülebilir kalkınmasına doğrudan katılmalarını sağlamak istediklerini belirterek, "Tüm Siemens çalışanlarına şirketin başarısına katılma imkânı sağlayarak aynı zamanda bu alanda sürdürülebilir yönetimin standartlarını da belirlemiş oluyoruz. 300 binden fazla çalışanımız aynı zamanda şirketimizin sahipleri olduğu için mutlu ve gururluyum. Hissedarlık, sahiplik kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.
Kaeser, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bireylerin, çalıştıkları şirkette pay sahibi olmalarına yönelik bu kültür, diğer Avrupa ülkelerine kıyasla Almanya'da ne yazık ki hâlâ yeterince güçlü değil. Bu durum kısmen, vergi muafiyetinin çok düşük olmasından kaynaklanıyor. Bu noktada, cazip ve sürdürülebilir emeklilik planları sunmak ve Almanya'nın bu anlamda gelişerek Avrupa'da öncü olmasını sağlamak için kanun yapıcıların elinde harika bir fırsat var. Daha iyi çerçeve koşullar ve teşvikler sunulursa çalışanlar işletmelere ortak olabilir ve böylece uzun-vadeli servet kazanımı ve nüfus yapısına uygun emeklilik planları oluşturulabilir."
 

Son Güncelleme: 14.05.2018 17:18
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