Sıcaklık biraz artacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 20-26 Ekim tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile ılık hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava sıcaklığı biraz artacak, yağmur yağmayacak.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye g öre hava yarından başlamak üzere 23 Ekim Pazar gününe kadar açık ve az bulutlu, 24-26 Ekim tarihleri arasında ise parçalı bulutlu olacak. Rüzgar, genellikle

kuzey ve batı yönlerden hafif zamanla orta kuvvette esecek.

Söz konusu dönemde hava sıcaklığı biraz artacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 27–30 oC dolaylarında seyredecek.