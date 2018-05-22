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Sıcaklar 3 günde 65 can aldı

Pakistan'da yaşamı olumsuz etkileyen yüksek hava sıcaklıkları ülkenin güneyindeki Karaçi kentinde son üç günde 65 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Sıcaklar 3 günde 65 can aldı

Pakistan'da yaşamı olumsuz etkileyen yüksek hava sıcaklıkları ülkenin güneyindeki Karaçi kentinde son üç günde 65 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

22 Mayıs 2018 Salı 06:21
Sıcaklar 3 günde 65 can aldı

Pakistan'da yaşamı olumsuz etkileyen yüksek hava sıcaklıkları ülkenin güneyindeki Karaçi kentinde son üç günde 65 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Pakistan basınına konuşan Edhi Vakfı Başkanı Faysal Edhi, vakfa ait iki morga son üç günde gelen 114 cenazenin 65'inde ölüm nedeninin güneş çarpması olarak tespit edildiğini söyledi. Hayatlarını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun 6 ila 78 yaşlarında olduğu ve evlerinde öldükleri bildirildi.

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Karaçi'de gün içerisinde 45 dereceye kadar çıkan sıcaklığın ve yüzde 78'e ulaşan nemin yanında elektrik kesintileri de hayatı olumsuz etkiliyor. Karaçi'ye elektrik sağlayan K-Electric, yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dilerken, halka elektriği tasarruflu kullanması çağrısı yaptı.

Hint Okyanusu kıyısında bulunan Karaçi'de aşırı sıcak havaların 23 Mayıs'a kadar sürmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 22.05.2018 09:35
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