Sıcak hava dalgası Avrupa'yı kavuruyor

Avrupa'da son haftalarda etkili sıcak hava dalgası, bazı ülkelerde orman yangınlarına yol açarak can ve mal kayıplarına neden oldu.

Avrupa genelinde normalin aksine yağışsız geçen yaz ayları, kuraklık ve su kısıtlamalarına yol açtı. Yeşil alanlarıyla tanınan Avrupa şehirlerindeki parklar sarıya büründü.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan tarım ürünleri de etkilendi. Çeşitli tarım ürünlerinin olgunlaşma dönemlerini öne çeken sıcaklıklar, hububat ve tahıl ürünlerini ise olumsuz etkiledi.

Uzmanlar, dünya genelinde artan sıcaklıkların küresel ısınmayla doğru orantılı olduğunu savunuyor.

Yunanistan ve İsveç orman yangınlarıyla boğuşuyor

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında çıkan yangınlarda resmi makamlara göre 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve şiddetli rüzgarların etkili olduğu yangınlarda, birçok yerde neredeyse aynı anda çıkan yangınlar saatler boyunca kontrol altına alınamadı.

Ormanlık alanda çıkarak meskun mahallere sıçrayan yangınlarda, binden fazla ev ve yüzlerce araç kül oldu. Atina sakinlerinin de sıklıkla gittiği, yılın bu döneminde yoğun tatil bölgesinden binlerce kişi tahliye edildi.

Aşırı sıcaklar, İsveç'te de orman yangınlarına neden oldu. Ülkede geçen hafta 80 noktada başlayan orman yangını halihazırda 30 noktada devam ediyor.

İsveç Sivil Savunma Dairesi, bir haftada 25 bin hektarlık ormanlık alanın yok olduğunu açıkladı. Yangının yol açtığı zararın 900 milyon kron (yaklaşık 450 milyon lira) olduğu tahmin ediliyor.

Soğuk ve yoğun kar yağışıyla baş etme konusunda başarılı olan İsveçli yetkililer, orman yangınlarının üstesinden gelmek için uluslararası yardım talebinde bulundu.

Bunun yanında nisan ve mayıs aylarında yeterli yağış olmadığı için ülkedeki hububat ürünlerinin yüzde 60'ı hasat edilemeyecek duruma geldi. Bu nedenle kış aylarında yem fiyatlarının ciddi oranda artmasından endişe eden besiciler, hayvan kesim tarihlerini de erkene aldı.

Son 66 yılın en sıcak yazını yaşayan İsveç'te sıcaklık mevsim normallerine dönene kadar ateşli piknik ve mangal yapmak da yasaklandı.

Hollanda'da tarihi kuraklık yaşanabilir

Hollanda’da da aşırı sıcaklardan ve yaklaşık bir aydır yeterince yağmur yağmamasından dolayı kuraklık yaşanıyor. Uzun süren kuraklık doğadaki yeşil alanların sararmasına sebep oldu.

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsüne (KNMI) göre, ülkede gelecek iki hafta daha yağmur yağmayacağı tahminine yer verilirken, dün itibarıyla başlayan aşırı sıcaklar nedeniyle ülke genelinde sarı alarm verildi.

Başkent Amsterdam’da aşırı sıcaklardan dolayı 12 köprü erişime kapatıldı, gemi trafiğinde aksamalar yaşandı.

Ülkede bazı etkinlikler de aşırı sıcaklardan dolayı iptal edildi.

Öte yandan, Hollanda Sağlık Refah ve Spor Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı ve Çevre için Ulusal Enstitüsü (RIVM), pazartesi gününden itibaren uygulamaya konulacak Ulusal Aşırı Sıcaklık Plan'ını açıkladı. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıkları bulunanlara 11.00-17.00 saatleri arasında dışarıya çıkmamaları tavsiyesinde bulunuldu.

Hollanda’da en uzun kuraklık 1976'da yaşanmıştı. Halihazırda ülkede iki hafta daha yeterince yağmur yağmaması halinde 100 yılda bir gerçekleşen kuraklığın tekrar yaşanması bekleniyor.

Almanya'da sıcaklık 40 dereceye ulaştı

Almanya'ın Kitzingen kenti sıcaklık rekoru kırdı. Şehirde iki hafta önce ölçülen sıcaklık 40,3 dereceye ulaştı.

Aşırı sıcaklar Almanya'da yılda ortalama 585 hektar ormanlık alanın yanmasına neden oluyor. Almanya'da 43 yıl önce Aşağı Saksonya eyaletinde yaşanan en büyük orman yangınında 13 bin hektarlık alan küle dönmüştü.

Paris turuncu alarma geçti

Fransa'da bu hafta yaz aylarının en sıcak günlerinin yaşanacağı belirtildi.

Fransa Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamada, ülkenin güneydoğusunda bu hafta aşırı sıcakların etkili olacağı ve hava sıcaklığının 38 dereceye ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

Başkent Paris'te sıcaklığın 31 dereceye çıkması nedeniyle en üst seviyenin bir altı olan turuncu alarm verildi.

Belçika'da gereksiz su kullanımına ceza

Geleneksel olarak serin ve yağmurlu yaz aylarıyla tanınan Belçika'da sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üstüne çıkarak 30-34 derecelere ulaşması, ülkenin yerel yönetimlerini önlem almaya zor aldı.

Belçika Kraliyet Meteorolojisi Enstitüsü, ülkenin son 40 yıldır "en kuru ve sıcak" temmuz ayını yaşadığını belirterek, "aşırı sıcak hava" uyarısı verdi ve ülkenin deniz kıyısı olmayan tüm bölgelerinde turuncu alarma geçildi.

Yaşlılara gerekli olmadığı müddetçe dışarıya çıkmamaları uyarısı yapılırken, çalışmak zorunda olan kişilere kapalı ve klimalı ortamları tercih etmeleri önerisinde bulunuldu.

Diğer yandan, yağmur kıtlığının yol açtığı kuraklık ve giderek azalan su kaynaklarıyla baş etmek için bazı bölgelerde bitki sulama, araba yıkama gibi faaliyetler yasaklandı.

Belçika'nın Flaman bölgesinin bazı kentlerinde tarım dışında temizlik ve benzeri faaliyetler için su kullananların 2 bin avroya kadar para cezası ya da 8 ila 14 gün hapis cezasına çarptırılabileceği açıklandı.

Bazı ormanlık bölgelerde ise yangınları önlemek için kırmızı alarm verildi.

Yağmurlu havasıyla ünlü İngiltere kuruluktan “sarardı”

İngiltere'de de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı sebebiyle yetkililer vatandaşlara yönelik uyarılarını tekrarlamaya devam ediyor.

Gece sıcaklığın en düşük 24 derece kaydedildiği İngiltere’de dün 33,3 dereceyle yılın en sıcak günü yaşandı. Dünün, bu yılın en sıcak günü olmasının ardından İngiliz yetkililer, hafta sonuna kadar saat 11.00-15.00 arasında gerek duyulmadığı sürece güneşe çıkılmaması uyarısını yaptı.

İngiltere Meteoroloji Ofisinden yapılan açıklamada ise bazı bölgelerde mevsim normallerine kıyasla bu yaz şimdiye kadar sadece yüzde 6 seviyesinde yağış görüldüğü belirtildi. Meteoroloji uzmanları, yağmurlu havasıyla ünlü adanın bazı bölgelerinde yaklaşık 50 gün boyunca hiç yağış görülmediğini söyledi.

Aşırı sıcaklar ve yetersiz yağış sebebiyle ülkedeki birçok çimlik alan kuruyarak yerini sarı otlara bıraktı.

Uzmanlar, aşırı sıcaklarda vatandaşların yanlarında sürekli su bulundurması, güneş kremi kullanması ve dışarıdayken gölgede durması, girilmesi yasaklı olan gölet, kıyı şeridi, havuz ve su birikinti gibi yerlerde yüzmemesi yönünde uyarılarını tekrarlarken, özellikle çocuk ve hayvanların araçlarda bırakılmaması gerektiğini anımsattı. Uzmanlar ayrıca, bebek, çocuk, yaşlı ve hastaların uzun süre yalnız bırakılmaması uyarısında da bulundu.

Birçok gazete, televizyon kanalı ve internet sitesi, güneş çarpmasının belirtilerine yayınlarında yer vererek, bu belirtileri uzun süre yaşayanların acil servise gitmeleri gerektiğini duyurdu.

Ülkedeki bazı baraj, dere ve göletlerdeki suyun bitmesi sebebiyle bazı bölgeler için “çimlerinizi, bahçenizi sulamayın” ve “duşunuzu 5 dakika ile sınırlandırın” gibi uyarılar yapıldı.

Uzmanlar, perşembe ve cuma günü hissedilen hava sıcaklığının 37 derecenin üzerine çıkmasının beklendiğini ifade ederek, özellikle sıcak havayı fırsat bilip güneşlenmek isteyenlerin tüm uyarıları dikkate alması gerektiğini bildirdi.?