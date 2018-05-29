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Shakira, Tel Aviv'de Vereceği Konserini, İsrail Katliamına Tepki Olarak İptal Etti

Ünlü şarkıcı Shakira, 9 Temmuz'da İsrail'in başkenti Tel Aviv'de vereceği konserini İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara tepki olarak iptal etti.

Shakira, Tel Aviv'de Vereceği Konserini, İsrail Katliamına Tepki Olarak İptal Etti

Ünlü şarkıcı Shakira, 9 Temmuz'da İsrail'in başkenti Tel Aviv'de vereceği konserini İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara tepki olarak iptal etti.

29 Mayıs 2018 Salı 23:46
Shakira, Tel Aviv'de Vereceği Konserini, İsrail Katliamına Tepki Olarak İptal Etti

Shakira, Tel Aviv'de Vereceği Konserini, İsrail Katliamına Tepki Olarak İptal Etti

Ünlü şarkıcı Shakira, 9 Temmuz'da İsrail'in başkenti Tel Aviv'de vereceği konserini İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara tepki olarak iptal etti.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Shakira  9 Temmuz 2018'de İsrail'in başkentiTev Aviv'de vereceği konseri, İsrail'in Cazzee'de işlediği katliamlara tepki ve Filistinli sivil toplum örgütlerinin çağrısı üzerine iptal etti. 

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ÇAĞRIDA BULUNMUŞLARDI

Filistin Yerel Yönetimler Birliği ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Grammy ödüllü pop yıldızı ve UNICEF İyi Niyet Elçisi Shakira'yı 9 Temmuz 2018'de Tel Aviv'de vereceği konseri iptal etme çağrısında bulunmuştu.

Ünlü şarkıcının babası Lübnan'lı bir Müslüman.

64 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLMUŞTU

İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere gerçek mermilerle saldırarak 64 kişiyi şehit etmişti. Katliamdaki yaralı sayısı ise 3 bini bulmuştu.

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