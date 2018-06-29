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Shakira'nın İstanbul istekleri şok etti!

11 Temmuz'da İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak olan dünyaca ünlü yıldız Shakira, kulisi için istediği yiyecek ve içecek listesiyle şaşırttı.

Shakira'nın İstanbul istekleri şok etti!

11 Temmuz'da İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak olan dünyaca ünlü yıldız Shakira, kulisi için istediği yiyecek ve içecek listesiyle şaşırttı.

29 Haziran 2018 Cuma 21:04
Shakira'nın İstanbul istekleri şok etti!

Shakira'nın İstanbul istekleri şok etti!

11 Temmuz'da İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak olan dünyaca ünlü yıldız Shakira, kulisi için istediği yiyecek ve içecek listesiyle şaşırttı.

Shakira, dilimlenmiş karpuz, çekirdeksiz üzüm, ananas, muz, mango, avakado ve elmanın yanı sıra, çiğ brokoli, havuç ve kereviz sapı, Antep fıstığı, buz badem, ceviz ve humus da istedi. Bütün bu sağlıklı gıdaların yanında kulisinde ve odasında mutlaka olmasını şart koştuğu tek yiyecek çikolata oldu.

Shakira, dilimlenmiş karpuz, çekirdeksiz üzüm, ananas, muz, mango, avakado ve elmanın yanı sıra, çiğ brokoli, havuç ve kereviz sapı, Antep fıstığı, buz badem, ceviz ve humus da istedi. Bütün bu sağlıklı gıdaların yanında kulisinde ve odasında mutlaka olmasını şart koştuğu tek yiyecek çikolata oldu.

Kendisi için yüzde 70 kakaolu bitter çikolata siparişi veren dünyaca ünlü yıldız, oğulları için ise; yoğun çilek, portakal ve deniz tuzu aromalı çikolata istedi.&nbsp;

Kendisi için yüzde 70 kakaolu bitter çikolata siparişi veren dünyaca ünlü yıldız, oğulları için ise; yoğun çilek, portakal ve deniz tuzu aromalı çikolata istedi. 

İçecek olarak su ve soda dışında, yeşil sebze suyu, hindistan cevizi suyu ve kahve içmek isteyen ünlü star, yiyecek ve içeceklerin yanında gümüş çatal, bıçak takımı da istedi. Kulisini ve otel odasındaki tüm mobilya ve havluların da beyaz olmasını isteyen Shakira için hazırlıklar hızla devam ediyor.

Gümüş çatal bıçak takımı da istedi

İçecek olarak su ve soda dışında, yeşil sebze suyu, hindistan cevizi suyu ve kahve içmek isteyen ünlü star, yiyecek ve içeceklerin yanında gümüş çatal, bıçak takımı da istedi. Kulisini ve otel odasındaki tüm mobilya ve havluların da beyaz olmasını isteyen Shakira için hazırlıklar hızla devam ediyor

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