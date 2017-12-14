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Sevgilisinin Penisini Kesti!

Pişman değilmiş...

Sevgilisinin Penisini Kesti!

Pişman değilmiş...

14 Aralık 2017 Perşembe 21:34
Sevgilisinin Penisini Kesti!
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Dominik Cumhuriyeti'nde uyuşturduğu sevgilisinin penisini kesen kadın, adamın kendisini defalarca ölümle tehdit ettiğini ve yaptığı eylemden dolayı pişman olmadığını söyledi.


Dominik Cumhuriyeti'nin Puerto Plata kentinde yaşayan 28 yaşındaki Johanny Diaz, uyuşturucu vererek bayılttığı 44 yaşındaki eski sevgilisi Samuel Ventura Garcia'nın penisini kesti. Hastaneye kaldırılan Garcia'nın cinsel organı yerine dikildi. Ancak ameliyatının başarılı geçip geçmediği henüz belli değil.

Saldırıdan sonra beraber kaldıkları kulübeden kaçan kadını polis yakaladı. Tutuklanan kadın, iki yıldır birlikte olduğu adamın kendisini defalarca ölümle tehdit ettiğini belirterek, saldırıdan dolayı pişman olmadığını söyledi. Diaz, terk etmek istediği Garcia'nın zor kullanarak kendisiyle birlikte olduğunu da ifade etti.

Polis, çiftin büyük ihtimalle sonu ayrılmaya giden ateşli bir tartışma yaşadıklarını duyurdu.

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