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Sevgilisi tarafından rehin alınıp işkence edilen model, çektiği selfie sayesinde kurtuldu

32 yaşındaki model Martha Dolak, sevgilisi Michael Goodwin tarafından esir alındı. 30 yaşındaki adamın saatlerce eve kapatıp işkence ettiği kadın, arkadaşına attığı selfie sayesinde kurtuldu.

Sevgilisi tarafından rehin alınıp işkence edilen model, çektiği selfie sayesinde kurtuldu

32 yaşındaki model Martha Dolak, sevgilisi Michael Goodwin tarafından esir alındı. 30 yaşındaki adamın saatlerce eve kapatıp işkence ettiği kadın, arkadaşına attığı selfie sayesinde kurtuldu.

31 Mayıs 2018 Perşembe 23:43
Sevgilisi tarafından rehin alınıp işkence edilen model, çektiği selfie sayesinde kurtuldu

32 yaşındaki model Martha Dolak, sevgilisi Michael Goodwin tarafından esir alındı. 30 yaşındaki adamın saatlerce eve kapatıp işkence ettiği kadın, arkadaşına attığı selfie sayesinde kurtuldu.

Sevgilisi Tarafından Rehin Alınıp İşkence Edilen Model, Çektiği Selfie Sayesinde Kurtuldu

Sevgilisini Güney Londra'daki evine çağırdıktan sonra kapıları kilitleyen Michael Goodwin tarafından vahşice dövülen genç model Martha Dolak'ın bir gözü kör oldu. Kafatasında çatlaklar oluşan Dolak, 21 saat boyunca evde zorla tutularak işkenceye maruz kaldı.

Sevgilisi Tarafından Rehin Alınıp İşkence Edilen Model, Çektiği Selfie Sayesinde Kurtuldu

Yüz ve kafatasında kırıkların yanı sıra beyin kanaması da geçiren ve optik siniri hasar gördüğü için tek gözü kör olan kadın, "Öleceğimi düşünüyordum" dedi.

Sevgilisi Tarafından Rehin Alınıp İşkence Edilen Model, Çektiği Selfie Sayesinde Kurtuldu

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Eve kilitlendiğini anlayınca pencereden atlamak için cam kenarına giden Dolak, birdenbire bir acı hissettiğini ve sonrasına dair hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Genç kadın gözlerini açtığında acı içindeydi ve zorlukla hareket ediyordu.

Sevgilisi Tarafından Rehin Alınıp İşkence Edilen Model, Çektiği Selfie Sayesinde Kurtuldu

Erkek arkadaşının bir anlık dalgınlığından faydalanan kadın, korkunç yaralarını gösteren bir selfie çekeren bir arkadaşına yolladı. Bu sayede polisin haberdar edilmesi ile Martha, saatler süren korku dolu işkenceden kurtarıldı.

Sevgilisi Tarafından Rehin Alınıp İşkence Edilen Model, Çektiği Selfie Sayesinde Kurtuldu

Selfie çekerken yakalanan genç kadın, eski sevgilisinin bunun üzerine kafasına tekme atıp onu tekrar bayılttığını söyledi. Eve gelen ekipler kadını baygın halde bulurken cani sevgili evi çoktan terk etmişti. Polisler kendisini ararken genç kadının kaldırıldığı hastaneye giderek ona merdivenden düştüğünü söylemesini isteyen adam kısa süre sonra yakalanmaktan kurtulamadı.

Sevgilisi Tarafından Rehin Alınıp İşkence Edilen Model, Çektiği Selfie Sayesinde Kurtuldu

Genç modele işkence yapan Goodwin 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. İkilinin 18 aydır birlikte oldukları ve Goodwin'in sevgilisine sürekli küfürler ederek kaba davranışlarda bulunduğu açıklandı.

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