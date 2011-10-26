Sevgilinizin ailesiyle mi tanışacaksınız?





Sorular sorun

Bırakın sevgilinizin anne ve babasını, yeni insanlarla tanışıp rahatça muhabbet etmek her zaman kolay olmuyor, özellikle de bu kişiler etkilemek istediğiniz birileriyse... Üzerinizde oluşan baskı, ya konuşamamanıza ya da uzun cümleler kuramamanıza sebep olabilir. O zaman, sorular sorun. İnsanlar, eğer onlara izin verirseniz ve gözlerinin içine bakıp dinlerseniz, kendilerinden bahsetmekten çok hoşlanır. Hem böylece onlarla ilgili daha fazla bilgi toplamış da olursunuz. Hobileri neler, çalışıyorlar mı yoksa emekliler mi... Hatta erkek arkadaşınızın çocukluğuna dair hikâyeleri de dinleyebilirsiniz. Bir bakmışsınız ki heyecanınız yatışmış. Harika bir adamla tanıştınız, birlikte harikulade zaman geçiriyorsunuz ve ona adeta aşıksınız! Ne olduğunu anlayamadan bir anda kendinizi ailesinin yanında, tanıştırılırken buldunuz. İlk izlenim, kabul edin ki oldukça önemli. Peki şimdi ne yapmalı?Bırakın sevgilinizin anne ve babasını, yeni insanlarla tanışıp rahatça muhabbet etmek her zaman kolay olmuyor, özellikle de bu kişiler etkilemek istediğiniz birileriyse... Üzerinizde oluşan baskı, ya konuşamamanıza ya da uzun cümleler kuramamanıza sebep olabilir. O zaman, sorular sorun. İnsanlar, eğer onlara izin verirseniz ve gözlerinin içine bakıp dinlerseniz, kendilerinden bahsetmekten çok hoşlanır. Hem böylece onlarla ilgili daha fazla bilgi toplamış da olursunuz. Hobileri neler, çalışıyorlar mı yoksa emekliler mi... Hatta erkek arkadaşınızın çocukluğuna dair hikâyeleri de dinleyebilirsiniz. Bir bakmışsınız ki heyecanınız yatışmış. Yardımcı olun





İltifat edin

Güzel sözler söylemek, karşınızdaki kişiye övgüyle yaklaşmak genellikle olumlu sonuçlar doğurur. Önemli olan bunu ‘doğal’ gözükecek şekilde yapmak. Yaptığı kahveye, gerçekten hoşunuza giden bir yönüne, üzerindeki elbiseye veya mesleğine atıfta bulunarak biraz abartılı iltifatlarda bulunabilirsiniz. Fakat asla gerçekten beğenmeyeceğiniz birşey için iltifat etmeyin, hemen anlaşılır. Erkek arkadaşınızın annesi mutfaktan birşey getirmeye gittiğinde veya babası birşeye uzandığında... Ne olduğu hiç farketmez. Yeter ki yardım etmeye istekli ve gönüllü olun. Sizi yardım ederken gören anne-baba, ilk buluşmayı ‘önemsediğinizi’ anlayacak ve size çok daha sıcak davranacaktır.Güzel sözler söylemek, karşınızdaki kişiye övgüyle yaklaşmak genellikle olumlu sonuçlar doğurur. Önemli olan bunu ‘doğal’ gözükecek şekilde yapmak. Yaptığı kahveye, gerçekten hoşunuza giden bir yönüne, üzerindeki elbiseye veya mesleğine atıfta bulunarak biraz abartılı iltifatlarda bulunabilirsiniz. Fakat asla gerçekten beğenmeyeceğiniz birşey için iltifat etmeyin, hemen anlaşılır.

Mucize beklemeyin

İlk buluşmanın ardından erkek arkadaşınızın ailesinin sizi ‘evlat edinebileceği’ fikrine kapılmayın. İlk sefer için kendinizi sonlara doğru biraz da ağırdan almanızda fayda var. Unutmayın, onların yanına siz gittiniz. Onlar sizi çağırmadı ne de olsa! Şunu da kesinlikle unutmayın ki her insan yeni tanıştığı kişilerle hemen samimi diyaloglara giremeyebilir. İlk sefer için beklediğiniz elektriği alamadıysanız, onlara bir şans daha vermeyi deneyin. Göreceksiniz, ikinci seferde çok daha rahatlamış olacaklar. Eğer tahmin ettiğinizden fazlasıyla samimi bir ilk buluşma olduysa da ikinci buluşmanızda hemen buraktığınız yerden devam etmeye kalkışmayın. Kibarlığınızı ve ‘iki düşünüp bir söyleme özelliğinizi’ koruyun...