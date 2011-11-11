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SESİMİZ SOLUĞUMUZ KESİLDİ

Haber spikeri Mustafa Yenigün, Van'daki 5.6'lık depremin ardından ihmalleri ağzını kapatarak protesto etti.

SESİMİZ SOLUĞUMUZ KESİLDİ

Haber spikeri Mustafa Yenigün, Van'daki 5.6'lık depremin ardından ihmalleri ağzını kapatarak protesto etti.

11 Kasım 2011 Cuma 09:13
SESİMİZ SOLUĞUMUZ KESİLDİ
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Van'da meydana gelen 5.6'lık depremin ardından yine ihmaller gündeme geldi. Flash TV Ana Haber spikeri Mustafa Yenigün de depremin ardından ortaya çıkan ihmalleri ağzını siyah bantla kapatarak canlı yayında protesto etti. Yenigün, haberin yazılı metnini elinde tuttuğu bir kartona yazarak kameraya doğru çevirdi. Böylece haberi okurken söyleyeceklerini yazılı bir biçimde iletti.

SESİMİZ SOLUĞUMUZ KESİLDİ
Deprem haberinin ekrana gelmesinin ardından neden böyle bir protesto yöntemine başvurduğunu anlatan Mustafa Yenigün "Dün yaşanan her şey sesimizi soluğumuz kesti. Umarım birilerinin başına bir taş atabilmeyi başarabilmişizdir. Çünkü becerilmemiş, yapılmamış bazı şeyler yüzünden insanlar enkaz altında kalıyor." dedi.

Son Güncelleme: 11.11.2011 09:13
Anahtar Kelimeler:
DepremProtestoVanHaberci
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