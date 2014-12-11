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"Şeşely Davasında Karar Bir An Önce Verilmeli"

Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) Başsavcısı Serge Brammertz, şavaş suçu zanlısı Voyislav Şeşely'in davasında nihai kararın bir an önce verilmesini istedi.

"Şeşely Davasında Karar Bir An Önce Verilmeli"

Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) Başsavcısı Serge Brammertz, şavaş suçu zanlısı Voyislav Şeşely'in davasında nihai kararın bir an önce verilmesini istedi.

11 Aralık 2014 Perşembe 13:48
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ESKİ YUGOSLAVYA ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ BAŞSAVCISI BRAMMERTZ, SAVCILIĞIN ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ RAPORU BM GÜVENLİK KONSEYİ'NE SUNDU

BRAMMERTZ: ''ŞEŞELY DAVASINDA NİHAİ KARAR BİR AN ÖNCE VERİLMELİ''

Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) Başsavcısı Serge Brammertz, şavaş suçu zanlısı Voyislav Şeşely'in davasında nihai kararın bir an önce verilmesini istedi.

ICTY'den yapılan yazılı açıklamada, Savcılığının çalışmaları ile ilgili raporu BM Güvenlik Konseyi'ne sunan Brammertz'in, burada yaptığı konuşmada, "sağlık sorunları" nedeniyle geçen ay geçici olarak serbest bırakılan Şeşely'in davası hakkında değerlendirmede bulunduğu belirtildi.

Brammertz, "savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemek" iddiasıyla ICTY'de yargılanan Şeşely'in davasında nihai kararın bir an önce verilmesi gerektiğini ifade ederek, Şeşely'in, serbest bırakıldıktan sonra "ICTY'nin kararlarına saygı göstermemesi" ve "savaş mağdurlarına hakaret etmesi" nedeniyle, Savcılık olarak Şeşely hakkındaki geçici olarak serbest bırakılma kararının bozulmasını talep ettiklerini kaydetti.

Şeşely davasında nihai kararın verilmesindeki gecikmenin Savcılığın kontrolü dışında geliştiğine dikkati çeken Brammertz, "Söz konusu davada son tanığın 2010 yılında dinlenmesine ve yargılamaların 2012 yılında tamamlanmasına rağmen, nihai kararın hala verilmemiş olmasından dolayı birçok kişinin duyduğu hayal kırıklığını anlıyorum" ifadesini kullandı.

Öte yandan, dönemin Bosnalı Sırp lideri Radovan Karaciç'in davasında ise 550'den çok tanığın dinlendiğini, 10 binden fazla kanıtın mahkemeye sunulduğunu ve 165 bin sayfalık bir dosya hazırlandığını kaydeden Brammertz, tüm savaş mağdurlarına, tanıklara söz konusu davada Savcılığa yardımcı oldukları için teşekkür etti.

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