Şerife Ünverdi,Ömer Uzun'u Kabul Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, Türk Hava Yolları KKTC Genel Müdürlüğünde atanan Ömer Uzun’u kabul etti.

Ünverdi’nin makamında gerçekleşen kabulde Ünverdi, Uzun’a yeni görevinde başarılar dileyerek, THY'nin KKTC turizmine olan hizmetlerinin artarak devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Biriminden verilen bilgiye göre Ünverdi, ülke ekonomisinin gelişmesinde ulaşımın çok büyük rol oynadığını kaydederek, THY’nın KKTC turizmi ve ekonomisine önemli katkıları olduğunu söyledi.

THY Kıbrıs Müdürü Ömer Uzun görüşmede, Kıbrıs'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görevi süresince KKTC yetkilileri ile işbirliği içinde çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Uzun, THY’nin KKTC’nin ve turizminin gelişmesi için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.