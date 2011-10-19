Şerife Ünverdi ,KTAMS'ın iddiasına yanıt verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, Sosyal Hizmet Memuru Serman Yiğit’in hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi ve yaşanan personel sıkıntısının çözüme kavuşturulması amacıyla, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından atandığı ilk görev yeri olan Akdoğan Sosyal Hizmetler Bürosu’na gönderildiğini açıkladı. Ünverdi “Serman Yiğit’in sürülmesi söz konusu değildir” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, yazılı açıklamasında, KTAMS tarafından bugün bakanlık önünde yapılan açıklamada yer alan iddialara yanıt verdi.

“KTAMS Yönetim Kurulu üyesi ve Sosyal Hizmet Memuru Serman Yiğit’in görev yaptığı Lefkoşa Sosyal Hizmetler Dairesi’nden Akdoğan’a sürüldüğü iddia edilmiştir. Serman Yiğit isimli memurun sürülmesi sözkonusu değildir” diyen Bakan Ünverdi, Serman Yiğit’in Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından, 2 Mayıs 2006’da ilk görev yeri olarak Akdoğan Sosyal Hizmetler Bürosu’na atandığını anımsattı.

Akdoğan Sosyal Hizmetler Bürosu’nda Sosyal Hizmet Memuru olarak görev yapan iki personelden birinin emekliye ayrılması sebebiyle, Akdoğan Bürosu’nda Sosyal Hizmet Memuru görevini yürüten bir personel kaldığını ve hizmetlerin yerine getirilmesinde sıkıntılar yaşanmaya başladığını ifade eden Ünverdi, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi ve yaşanan personel sıkıntısının çözüme kavuşturulması amacıyla, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 2.5.2006 tarihinde ilk görev yeri Akdoğan Sosyal Hizmetler Bürosu olarak ataması yapılan Sosyal Hizmet Memuru Serman Yiğit’in, 3 Ekim 2011 tarihinden itibaren Akdoğan Sosyal Hizmetler Büro’sunda görev yapmasını uygun görmüştür” dedi.

Dolayısıyla, Sosyal Hizmet Memuru Serman Yiğit’in ilk görev yerine sürüldüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığına ve kamuoyunu yanılttığına işaret eden Bakan Ünverdi, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Kamu Görevlileri Yasası’nın 76. maddesi kapsamında kamu görevlilerinin nakilleri yasal olarak düzenlenmektedir. Serman Yiğit’in Bakanlığımız tarafından, personel ihtiyacı dolayısıyla , ilk atama görev yeri olan Akdoğan Sosyal Hizmetler Bürosu’na gönderilmesi konusunda ortada art bir niyet ve gayri resmi bir uygulama yoktur. Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.”