Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Şerife Ünverdi ,KTAMS'ın iddiasına yanıt verdi

Ünverdi,Serman Yiğit'in sürülmesi söz konusu değildir dedi

Şerife Ünverdi ,KTAMS'ın iddiasına yanıt verdi

Ünverdi,Serman Yiğit'in sürülmesi söz konusu değildir dedi

19 Ekim 2011 Çarşamba 14:41
Şerife Ünverdi ,KTAMS'ın iddiasına yanıt verdi
banner238

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, Sosyal Hizmet Memuru Serman Yiğit’in hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi  ve  yaşanan  personel sıkıntısının  çözüme kavuşturulması amacıyla, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından atandığı ilk görev yeri olan Akdoğan Sosyal Hizmetler Bürosu’na gönderildiğini açıkladı. Ünverdi “Serman Yiğit’in sürülmesi söz konusu değildir” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, yazılı açıklamasında, KTAMS tarafından bugün bakanlık önünde  yapılan açıklamada yer alan iddialara yanıt verdi.

“KTAMS  Yönetim Kurulu üyesi  ve  Sosyal Hizmet Memuru Serman Yiğit’in görev yaptığı Lefkoşa  Sosyal Hizmetler Dairesi’nden  Akdoğan’a  sürüldüğü iddia edilmiştir. Serman Yiğit isimli memurun sürülmesi sözkonusu değildir” diyen Bakan Ünverdi,  Serman Yiğit’in Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından,  2 Mayıs 2006’da ilk görev yeri  olarak Akdoğan Sosyal Hizmetler Bürosu’na atandığını anımsattı.

Akdoğan Sosyal Hizmetler Bürosu’nda Sosyal Hizmet Memuru olarak görev yapan iki personelden  birinin emekliye ayrılması sebebiyle,  Akdoğan Bürosu’nda  Sosyal Hizmet Memuru görevini  yürüten  bir personel kaldığını ve  hizmetlerin yerine getirilmesinde sıkıntılar yaşanmaya başladığını ifade eden Ünverdi, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,  hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi  ve  yaşanan  personel sıkıntısının  çözüme kavuşturulması amacıyla, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 2.5.2006  tarihinde  ilk görev yeri Akdoğan Sosyal Hizmetler Bürosu olarak ataması yapılan Sosyal Hizmet Memuru Serman Yiğit’in, 3 Ekim 2011 tarihinden itibaren   Akdoğan Sosyal Hizmetler Büro’sunda görev yapmasını  uygun görmüştür” dedi.

Dolayısıyla, Sosyal Hizmet Memuru Serman Yiğit’in  ilk görev yerine sürüldüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığına ve kamuoyunu yanılttığına işaret eden Bakan Ünverdi, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Kamu Görevlileri Yasası’nın 76. maddesi kapsamında kamu görevlilerinin nakilleri yasal olarak düzenlenmektedir. Serman Yiğit’in  Bakanlığımız  tarafından,  personel ihtiyacı  dolayısıyla ,  ilk atama görev yeri olan Akdoğan Sosyal Hizmetler Bürosu’na  gönderilmesi  konusunda ortada art bir niyet ve gayri resmi bir uygulama yoktur. Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.”

Son Güncelleme: 19.10.2011 14:41
Anahtar Kelimeler:
Ktamsşerife ünverdiIddia
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim