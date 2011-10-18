Serdarlı ve çevre köyler kışa hazırlanıyor

Serdarlı Belediyesi, Serdarlı ve çevre köylerde kışa hazırlık çalışmaları yapıyor.

Kış aylarının yaklaşması ile yaşanacak olası doğa afetlerine karşı önlem almak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini açıklayan Serdarlı Belediye Başkanı Mehmet Kerimoğlu, bölgede bulunan dere

yataklarının ıslah çalışmalarını başlattı.

Serdarlı Belediyesi’ne bağlı Gönendere köyündeki derelerin ıslahı ve çevre temizliğini sürdüren belediye, yaklaşık 20 yıldan beri temizliği yapılmayan dereleri, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ile TC

Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyeti katkıları temizlemeye başladı.

Devletten aldıkları katkı paylarının yetersiz olmasından dolayı ekstra işlere bütçe ayıramadıklarını söyleyen Kerimoğlu, bakanlık ve elçilik katkıları ile belediye icraatlarını yürütmeye çalıştıklarını belirtti.

Çok yakında başlatılan dere yataklarının ıslah çalışmalarının sona ereceğine değinen Kerimoğlu, tertemiz bir çevre için başlatılan çalışmanın farklı köylerde de devam edeceğini ve tüm ihtiyaçlara

yetişmeye çalıştıklarını söyledi.