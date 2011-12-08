Serdarlı Belediyesi Asfaltmala Çalışmaları Başladı

Serdarlı Belediyesi’nin TC Yardım Heyeti’nin “Belediye ve Köylerin Altyapı Projelerine Katkı Projesi” adı altında ayrılan katkıdan yararlanarak başlattığı proje kapsamındaki “Serdarlı II. Etap İçme Suyu Yenileme Projesi” ile “Gönendere Köy İçi Yolları Asfaltlama Projesi” kapsamındaki asfaltlama çalışmaları başladı.
Belediye’den yapılan açıklamada ihaleyi kazanan Salih Köroğlu Construction Ltd. Direktörü Gökay Köroğlu ile Serdarlı Belediyesi Başkanı Mehmet Kerimoğlu arasında sözleşme imzalandığı kaydedildi.