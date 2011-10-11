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Serdar Denktaş:''Devlete mutlak surette sahip çıkılmasını savunduğunu” söyledi.

Serdar Denktaş, tecrübelerini her zaman gençlerle paylaşmaya hazır olduğunu kaydetti.

Serdar Denktaş:''Devlete mutlak surette sahip çıkılmasını savunduğunu” söyledi.

Serdar Denktaş, tecrübelerini her zaman gençlerle paylaşmaya hazır olduğunu kaydetti.

11 Ekim 2011 Salı 11:59
Serdar Denktaş:''Devlete mutlak surette sahip çıkılmasını savunduğunu” söyledi.
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, partisinin “Kıbrıs Türk milliyetçiliğini temel alan, devletin kötü yönetildiğini bilen ama kötü yönetilen bu devlete mutlak surette sahip çıkılmasını

savunduğunu” söyledi.

DP’den yapılan açıklamaya göre, bir grup gencin partiye katılması nedeniyle düzenlenen törende konuşan Denktaş gençlere hitaben  “Ne yaparsanız yapın bilinçli olun, o zaman karşınızdakiler size saygı

duymayı öğrenecektir” dedi.

Serdar Denktaş, tecrübelerini her zaman gençlerle paylaşmaya hazır olduğunu kaydetti. Denktaş şöyle konuştu:

“DP, liberal ekonomiye inanırken, sosyal devletin, yani insanına sağlık, eğitim hizmetini tam anlamıyla ve parasız veren bir devletin oluşturulabileceğine inanan bir partidir. Devletin kendini vatandaşından

koruyan değil, vatandaşına güvenen, vatandaşını seven, vatandaşını kucaklayan, vatandaşının içinde yanlış yapan biri varsa cezalandıran bir yapıya gelmesi gerektiğini savunuyoruz. Velhasıl içinde

yaşadığımız KKTC’nin Güney’deki devletten, Türkiye Cumhuriyeti’nden AB’den ve bütün dünya ülkelerinden aslında farklı olmadığını, siyaseten tanınmasa bile Onlar kadar düzenli olabileceğimize inanan

bir partiyiz. Söylediğimiz hiçbir şey tabansız değildir. Mutlaka bir programımız var. Yani düzenli bir devlet derken; o düzenli devlete nasıl ulaşabileceğimizi ayrıntılı bir şekilde hazırlamış durumdayız.”

“BİRİ UMUT VAAT ETTİ, DİĞERİ YALAN VAATTE BULUNDU”

DP Genel Başkanı Denktaş, DP’nin giderek güçlenen, haklılığı daha da ortaya çıkan, giderek daha da anlaşılan bir süreç yakaladığını belirterek “Hedefimiz, bu ülkeyi yıllardan beridir vatandaşı pinpon

topu gibi birinden öbürüne gönderen UBP-CTP ikilisinden kurtarmaktır. Biri umut vaat etti, diğeri de yalan vaatte bulunmak suretiyle gençlerimizi ümitler yaşattı. Ama hepsi çöktü. Biz doğruları söyleyerek

hareket ettik, ama şimdi ‘en azından siz bizi aldatmadınız’ diyor herkes. Bu bizim için önemli. Biz insanımızın önüne ‘hiç yalan söylemeyeceğiz’ diye çıktık ve bunu hala sürdürüyoruz. Söylediğimiz

gerçekler bazen acıttı, ama bugün baktığımızda iyi ki yapmışız diyebiliyoruz” dedi.

Etkinlikte DP Genel Sekreteri Bengü Şonya, Lefkoşa İlçe Başkanı Kemal Öztürk ve Gençlik Kolları Başkanı Münür Öztürk de konuştu.

Törende ayrıca, gençlere “Son Şans” kitapçığı dağıtıldı. Konuşmaların ardından DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, partiye katılan gençlere DP rozetini taktı.

Son Güncelleme: 11.10.2011 11:59
Anahtar Kelimeler:
PartiSerdarDpMilliyetçilikLiberal
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