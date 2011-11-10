Serdar Denktaş Memur Zihniyetiyle Turizm Olmaz

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, turizm ülkesinde eğlencenin önünün kesilmemesi gerektiğini söyledi. Denktaş, turizmin memur zihniyetiyle yapılamayacağını da vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Turizm Gelişim Yasa Tasarısı’yla ilgili görüşlerini dile getiren Denktaş, tasarıda öngörülen kurulda casino sektörünün temsil edilmediğini kaydetti. Denktaş, “Casino sektörü ülkede sektör olarak kabul edilmiyorsa derhal tümü kapatılmalı, kapatılmayacaksa da sektör kabul edilerek turizmin her alanında söz hakkı verilmeli” dedi.

“ESKİ GİRNE YERİNE GÜZELYURT VE LEFKE DÜŞÜNÜLEBİLİR”

Girne’nin tercih nedeni olan sessizliğini kaybettiğini ve turistlerin artık başka yerleri tercih eder olduğunu da belirten Denktaş, Güzelyurt ve Lefke’nin Girne’nin eski özelliklerini taşıyan bir bölge haline getirilebileceğini kaydetti.

Denktaş, bakanlığın turizmin çeşitlendirilmesi ve küçük işletmelerin özellik kazanmasını sağlamak için teşvikler vermesini isteyerek, narenciye diyarı Güzelyurt ve Lefke’nin turizm için önemli bir destinasyon olabileceğini; hayatında hiç portakal ağacı görmemiş bir turist için ağaçtan portakal kesip yemenin güzel bir faaliyet olacağını anlattı.

Yeni yapılacak otellerin özellikli olması gerektiğini de vurgulayan Serdar Denktaş, Bafra bölgesindeki insanların pansiyonculuğa özendirilmesi ve her şey dahil sisteminin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Casinoların gece saat 23.00’ten sonra hazır yiyecek (snack) dışında yemek vermesinin yasaklanması gerektiğini de söyleyen Denktaş, Girne Limanı’nın Turizm Bakanlığı’na bağlanacağı yönünde bilgi aldığını belirtti ve bu girişime destek verdi.

“TURİSTİK MEKANLAR MEMUR ZİHNİYETİYLE ÇALIŞTIRILAMAZ”

Serdar Denktaş, tarihi mekanların turistler için daha cazip hale getirilmesi için öneriler de sıraladı. Bayramlarda ve hafta sonları müzelerin kapalı olmasını eleştiren Denktaş, turistik mekanların memur zihniyetiyle çalıştırılamayacağını vurguladı.

Turizm bölgelerinde eğlence saatlerinin kısıtlanamayacağını belirten DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, eğlenceden gelir elde eden kitle son derece az olduğu için bölge insanının gürültüden şikayet ettiğini, oysa dünyada böyle olmadığını anlattı.

Turizm ülkesinde eğlencenin önünün kesilmemesi gerektiğini vurgulayan Denktaş, charter seferlerin yararlı olduğunu, yabancı turist sayısının arttığını anlattı.

“DANDİK İHALE İPTAL EDİLMELİ”

Başbakan’ın açıklamasından sonra Kıbrıs Türk Petrolleri’ndeki ihalenin “dandik” olduğunun anlaşıldığını da savunan Denktaş, “Derhal iptal ediniz. Rüçhan hakkınızı kullanma talebinde bulunmak şarttır. Bunun bedelini ödeme zamanını saptamak başka bir şeydir” dedi.

ÇAKICI İLE GERGİNLİK

DP Genel Başkanı Denktaş, TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı’nın Meclis kürsüsünden uzun konuşmasına atıfta bulunarak, bunun bir eylem şekli olduğunu ancak meclisin verimli çalışması için daha kısa konuşmak gerektiğini de söyledi.

Tasarıyı bahane ederek her konudan bahsedip esas konuya değinmeden yapılan konuşmaları, Meclis başkanlığında oturanların da konuşmacıyı asıl konuya değinmeye davet etmesi gerektiğini söyleyen Denktaş, “Milletvekillerinin illa ki her konuda konuşması gerekmez” dedi.

Bunun üzerine TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı yerinden yanıt verince tartışma yaşandı ve Meclis Başkanı Bozer Çakıcı’yı uyardı. Çakıcı daha sonra salonu terk etti.