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Sera gazı rekor düzeye çıktı

Dünya Meteoroloji Örgütü, iklim değişikliğine neden olan sera etkisi yaratan gazların geçtiğimiz yıl...

Sera gazı rekor düzeye çıktı

Dünya Meteoroloji Örgütü, iklim değişikliğine neden olan sera etkisi yaratan gazların geçtiğimiz yıl...

21 Kasım 2011 Pazartesi 16:31
Sera gazı rekor düzeye çıktı
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Dünya Meteoroloji Örgütü, iklim değişikliğine neden olan sera etkisi yaratan gazların geçtiğimiz yıl rekor düzeye çıktığını açıkladı.

Dünya Meteoroloji Örgütü 2004'ten bu yana yedincisini yayımladığı raporunda, 1990-2010'da sera etkisi yaratan gazların neden olduğu "radyoaktif sıkışmanın" yüzde 29 arttığını, sadece karbondioksidin bu artışın yüzde 80'inden sorumlu olduğunu belirtti. Atmosferdeki karbondioksit oranının yüzde 39 arttığını belirten örgüt, azot protoksit seviyesinin de yüzde 20 arttığına dikkati çekti.

EN YÜKSEK SEVİYE KAYDEDİLDİ Örgütün Genel Sekreteri Michel Jarraud, 2010'da insanların neden olduğu sera etkisi yaratan gazların atmosferdeki yoğunluğunun, sanayi devrimi öncesinden bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktığını vurguladı.

MEVCUT GAZ BİLE DÜNYA'YA TEHDİT Jarraud, bugün mümkün olması uzak ihtimal olsa da sera etkisi yaratan gazların salımının durdurulması halinde bile atmosferdeki mevcut gazın yıllarca kalarak Dünya'nın ve iklimin hassas dengesini bozmaya devam edeceğini belirtti.

Son Güncelleme: 21.11.2011 16:31
Anahtar Kelimeler:
GazDünyaİklimMeterolojiSera
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