Sentix'e Göre Avro Bölgesi'nin Dağılma Riski Mayısta Arttı

İTALYA’NIN AVRO BÖLGESİ'NDEN AYRILMA İHTİMALİ YÜKSELDİ

Frankfurt, 29 Mayıs 18 : Piyasa beklentilerine ilişkin araştırmalar yapan Sentix’in anketine göre, mayısta Avro Bölgesi’nin 12 ay içerisinde dağılma riski, Nisan 2017’den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, siyasi belirsizliklerin yaşandığı İtalya, "en fazla olumsuz trend içinde bulunan ülke" olarak belirlendi.

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, mayıs ayı Avro Bölgesi Dağılma Endeksi (EBI) anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, dağılma riski endeksi, mayıs ayında yüzde 13’e yükseldi. Bu, ankete katılan yatırımcıların yüzde 13’ünün Avro Bölgesi’nin 12 ay içerisinde dağılmasının mümkün olabileceğini düşündüğü anlamına geliyor.

İTALYA’NIN AVRO BÖLGESİ'NDEN AYRILMA İHTİMALİ ARTTI



İtalya'da hükümet kurulmasında yaşanan zorluklar ve Lig partisi ile 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) Avrupa karşıtı söylemlerde birleşmesi yatırımcıları endişelendirdi. Siyasi belirsizlikler çerçevesinde İtalya’nın Avro Bölgesi'nden ayrılma ihtimali, nisan ayındaki yüzde 3,6’dan mayısta yüzde 11,3’e yükseldi.Avro Bölgesi’nden çıkışa ilişkin yayılma risk endeksine bakıldığında, son yıllardaki istikrar çabalarının tamamen boşa çıkmadığı görüldü. Söz konusu endeks, mayıs ayında yüzde 43'ten yüzde 34,3'e geriledi.Bireysel ve kurumsal bin yatırımcının katıldığı anket 24-26 Mayıs'ta gerçekleştirildi.Söz konusu endeks, Haziran 2012'den bu yana aylık bazda yayımlanıyor. Endekse ilişkin en yüksek değer yüzde 73 ile Temmuz 2012'de, en düşük değer ise yüzde 6,3 ile bu yılın nisan ayında kaydedildi.