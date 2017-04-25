Senegal'de Tekne Faciası: 17 Ölü

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Atlas Okyanusu kenarında yer alan ülkenin orta kesimindeki Fatick bölgesine bağlı Bettenty kasabasında, çoğunluğu kadınlardan oluşan 60'a yakın kişinin bulunduğu tekne şiddetli dalgalarda alabora oldu.

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