Sendikal Platform'un Mitingi Tamamlandı

Sendikal Platform’un, bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle düzenlediği miting, Lefkoşa’da Şehitler Abidesi ile Meclis civarında yapıldı. Miting dolayısıyla polis geniş güvenlik önlemleri

aldı.

Eski PEYAK binası civarında toplanan değişik sendikaların, partilerin ve örgütlerin bayrakları altında, marşlarla miting alanına giren eylemciler, sosyal güvenlik ve sosyal sigortalarla ilgili yasa

değişikliklerine, özelleştirmelere ve hükümetin birçok icraatına tepki gösterdi.

Sendikal Platform adına KTOEÖS Yönetim Kurulu üyesi Selma Eylem’in konuşma yaptığı mitingde, marşlar çalınıp, sloganlar atıldı ve “mücadele kararlılığı” vurgulayan kısa konuşmalar yapıldı.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel mitingin sonunda eylemcilere hitap ederek, sendika ve örgüt başkanlarının mecliste kalacağını ve gelişmeleri takip edeceğini açıkladı. Eylemciler saat 12.00 civarında

dağıldı.

Bu arada Meclisin saat 13.00’te toplanması bekleniyor.