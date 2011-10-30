Sendikal Platform Yarın Bir Günlük Genel Grev Yapacak

GREVE KATILACAK SENDİKALAR FARKLI YERLERDE TOPLANARAK SAAT 10.00’DA MECLİS ÖNÜNDEKİ MİTİNGE KATILMAK ÜZERE YÜRÜYÜŞE GEÇECEK

EL - SEN İLE KOOP - SEN GREVE KATILMAYIP MİTİNGE DESTEK VERECEK

Sendikal Platform, emeklilik yaşının 60’a yükseltilmesini ve prim yatırımlarında değişiklik yapılmasını öngören Sosyal Güvenlik (Değişiklik); Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) ile İhtiyat Sandığı (Değişiklik) yasa tasarılarının Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu tarafından yasalaştırılmasını önlemek amacıyla yarın genel grev ve miting yapacak.

Cumhuriyetçi Türk Partisi/Birleşik Güçler (CTP/BG), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) ile Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP)’nin destek verdiği genel grev ve miting kararı, 26 Ekim Çarşamba günü 33 örgüt tarafından oluşturulan Sendikal Platform tarafından alınmıştı.

Sendikal Platform, grev ve miting kararı çerçevesinde yarın Melis önünde mitingi yapacak. Miting için sendikalar farklı noktalarda toplandıktan sonra saat 10.00’da Lefkoşa’daki eski PEYAK binaları önünden Meclis’e doğru yürüyüp orada mitingi gerçekleştirecek.

Grev ve eylem kararını alan Dev - İş, Türk - Sen, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, Devrimci Genel İş, Emek - İş, BES, El - Sen, Tel - Sen, Güç - Sen, Koop - Sen, Mağusa Türk Genel İş, Tıp - İş, Vergi -Sen, Çağ - Sen, Basın - Sen, Sağlık - Sen, Güzelyurt - Lefke Narenciye Üreticileri Birliği, Lefkoşa Birleşik Taksiciler Birliği, Ercan Taksiciler Birliği, Mağusa Taksiciler Birliği, Güzelyurt - Gemikonağı Taksiciler Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, KTEZO ve KTMMOB grev ve miting için son hazırlıklarını sürdürüyor.

Öte yandan Sendikal Platform’un dışında kalan Hür - İş ve Hür - İş’e bağlı başta Kamu - İş olmak üzere tüm sendikalar yarınki genel grev ve mitinge katılacağını açıkladı.

Hür - İş, Sendikal Platform’un grev ve miting kararı aldığı Çarşamba günü yaptığı açıklamayla Sosyal Güvenlik, Sosyal Sigortalar, İhtiyat Sandığı ve özelleştirme konularında Sendikal Platform’la birlikte mücadele etmeye devam edileceğini duyurdu.

Sendikal Platform’un grev ve miting kararı çerçevesinde KTÖEÖS yarın tüm okullarda; KTÖS Lefkoşa merkez ana, ilk ve özel eğitim okullarında; Basın - Sen Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK)’da; diğer sendikalar ise örgütlü bulundukları tüm işyerlerinde grev gerçekleştirecek.

Basın – Sen, BRTK’da 09.00 - 13.00 saatleri arasında grev uygulayacak. Dev - İş ise, saat 08.00’den itibaren örgütlü bulunduğu tüm işyerlerinde grev başlatırken, saat 09.45’de üyeleriyle Lefkoşa’da eski PEYAK binaları önünde buluşacak. Kamu - Sen ise yarın tam gün grev yaparken mitinge katılmak üzere saat 09.30’da sendikanın Lefkoşa’daki genel merkezi önünde toplanacak.

Hür - İş ise, Sendikal Platform’un yarın için açıkladığı genel grev ve mitinge kendisine bağlı tüm sendikalarla katılıp destek verecek. Hür - İş ve bağlı sendikalar, mitinge topluca katılımı sağlamak üzere saat 09.00’da Kamu - İş binasının önünde toplanacak.

Farklı yerlerde toplanacak sendikalar, eski PEYAK binaları önünde bir araya gelerek saat 10.00 itibarıyla Meclis önündeki mitinge katılmak üzere topluca miting alanına yürüyecek.

EL - SEN GREV YAPMAYACAK MİTİNGE KİTLESEL OLARAK KATILACAK

Öte yandan Sendikal Platform içinde yer alan El - Sen, yarınki greve katılmamakla birlikte kitlesel olarak miting alanında olacak.

TAK muhabirinin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan El - Sen Başkanı Tuluy Kalyoncu, “El - Sen’in 2009’dan beri Türkiye tarafından Kıbrıs Türk toplumuna dayatılan ekonomik yıkım paketine karşı sonuç alınıncaya kadar süresiz genel grevi savunduğunu” belirterek, yarınki bir günlük grevi yapmayacaklarını, ancak mitinge kitlesel olarak katılmaya yönelik gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Kalyoncu, “ekonomik yıkım paketi”ne karşı sonuç almanın tek yolunun, “yasaklara” karşı süresiz genel grev olduğunu savunarak, “El – Sen; bıçağa yumruk atmaya hazırdır, ancak sonuç alınamayacak yasanın geçirileceği gün veya geçirildikten sonra yapılacak grevleri doğru bulmuyoruz” dedi.

KOOP - SEN YÖNETİM KURULU VE İŞYERİ TEMSİLCİLERİ DÜZEYİNDE

Diğer yandan Koop - Sen’in, yarınki genel grev ve mitinge Yönetim Kurulu ile işyeri temsilcileri düzeyinde katılacağı belirtildi.