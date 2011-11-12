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Sendikal Platform Paket Gidene Kadar Mücadele

Paketin tamamının geri alınmasına kadar mücadeleye devam edileceğini bildirildi

Sendikal Platform Paket Gidene Kadar Mücadele

Paketin tamamının geri alınmasına kadar mücadeleye devam edileceğini bildirildi

12 Kasım 2011 Cumartesi 10:10
Sendikal Platform Paket Gidene Kadar Mücadele
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Sendikal Platform, Meclis’te görüşülmesi ertelenen yasa tasarıları ve “dayatma” olarak nitelendirdikleri  paketin tamamının geri alınmasına kadar  mücadeleye devam edileceğini bildirdi.

Sendikal Platform adına KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel tarafından yapılan yazılı açıklamada, erteleme kararı “direngen, kararlı, sürekli ve işbirliği neticesinde bir başarı” olarak değerlendirilerek, “Nihai

başarı dayatma paketin  tüm tahribatı ile geri çekilmesi sonucunda kazanılacaktır” denildi.

Gökçebel, “Dayatma paketin parça parça (bazen yumuşatılarak) geçirilmesi anlamı taşıyan ve  meclise sevk edilip 5 Aralıkta tekrar genel kurula getirileceği söylenen yasalarla ilgili güvenmediğimiz taşeron UBP hükümetine hiçbir görüş vermeyeceğimizi, bu yasaları ve paketin tamamının geri alınmasına kadar kararlı, sürekli ve inatla mücadeleye devam edeceğimizi bildiririz” dedi.

UBP hükümetinin “talimatlarla yönetildiğini, kendi toplumuna ihanet ettiğini ve diktatör gibi davrandığını” iddia eden Gökçebel, “dayatma  paketi  tamamlamak için her türlü entrika ile hareket edildiğini” de savundu.

Gökçebel, “Halkın tamamına giydirilmek istenen bu kefeni yırtana, kefeni giydirmek için talimatlara harfiyen uyan UBP hükümetini durdurana kadar, tüm halkımızı  mücadeleyi birlikte vermeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hükümetin mutlaka durdurulması gerektiğini belirten Gökçebel, şunları kaydetti:

“UBP hükümeti  ruhunu satmış görüntüsü içerisinde, ne pahsına olursa olsun gençleri, memuru, öğretmeni, işçiyi, ev kadınını, esnafı, çiftçiyi, hayvancıyı bitirecek yasaları meclisten geçirme kararlılığını ortaya koymuştur. Bunun yanında halkın mallarını peşkeş çekecek özelleştirme yasası ve 200 bin vatandaşlığın kapısını açacak yasaları geçirecektir. Halkın düşüncelerine kayıtsız kalınarak meclise sevk edilen tüm yasaların meclisten parmak fazlalığı ile geçirilip 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulamaya sokulacağı beyan edilmiştir.

Meydanları kısa sürede defalarca dolduran on binlerin iradesi hiçe sayılmak istenmektedir. Bu meydanlarda dayatma paketin kefen olduğu tespiti yapılmıştır. Mücadele, kendi kendisini yönetme, bu topraklarda barış içerisinde  insanca yaşama, köle olmama  mücadelesidir. Bu irade gözden kaçırılmak istenmemektedir.”

“…NİHAİ BAŞARI PAKETİN GERİ ÇEKİLMESİYLE KAZANILACAK”

“Sendikal Platform,  siyasi partiler, örgütler ve tüm halkın, meclis dışı ve içi kararlı, direngen mücadelesi sonucu UBP, çoğunluğuna rağmen meclis genel kurulunu ertelemek zorunda kaldı” diyen Gökçebel, “Erteleme kararı direngen, kararlı, sürekli ve işbirliği neticesinde bir başarıdır. Nihai başarı ise, dayatma paketin  tüm tahribatı ile geri çekilmesi sonucunda kazanılacaktır” ifadelerini kullandı.

Gökçebel, çadır eylemi yapan Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile Dev- İş’e bağlı Petrol-iş sendikasının eylemlerini desteklediklerini de ekledi.

Son Güncelleme: 12.11.2011 10:10
Anahtar Kelimeler:
MeclisHükümetKtoeösMücadele
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