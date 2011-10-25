Sendikal Platform Gündemde Olan Yasa Tasarılarına Karşı Eylem Kararı Aldı

Otuz altı örgütün yer aldığı Sendikal Platform, bir dizi yasa tasarısının geri çekilmesi talebiyle pazartesi günü genel grev ve Cumhuriyet Meclisi önünde miting kararı aldı.

Platform adına Dev-İş Genel Başkanı Mehmet Seyis TAK muhabirine yaptığı açıklamada, Sosyal Sigortalar, İhtiyat Sandığı, Sosyal Güvenlik, Muhaceret ve Özelleştirme yasa tasarıları ile Ekonomik İşbirliği Protokolü çerçevesinde hazırlanan tasarıların yasallaşmasının Kıbrıs Türk halkının geleceğini olumsuz etkileyeceğini belirterek, bu tasarıların geri çekilmesi talebiyle pazartesi günü bir günlük genel grev kararı alındığını söyledi. Grevle birlikte miting de yapılacağını söyleyen Seyis, genel grevin ardından devamlılık arz eden eylemlerin de yapılacağını kaydetti.

Sendikal Platform’un eylem ve grev kararını bugün saat 14:00’te CTP, TDP ve YKP’nin de katılımıyla yapılan geniş katılımlı toplantıda aldığını belirten Seyis, eyleme söz konusu partiler ve BKP’nin de destek vereceğini belirtti.

Seyis, pazartesi günkü eylemin şekli ve daha sonra yapılacak grev ve eylemlerin programının Dev-İş, Türk-Sen, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, CTP ve TDP temsilcilerinin yer aldığı Eylem Komitesi tarafından önümüzdeki günlerde netleştirileceğini de kaydetti.