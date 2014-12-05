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'Şempanzelerin İnsan Hakları Yoktur'

ABD'de bir mahkeme, şempanzelerin insanlarla aynı haklara sahip olmadığına karar verdi. Mahkeme, sahibi tarafından tutulan bir şempanzenin serbest bırakılamayacağını belirtti.

'Şempanzelerin İnsan Hakları Yoktur'

ABD'de bir mahkeme, şempanzelerin insanlarla aynı haklara sahip olmadığına karar verdi. Mahkeme, sahibi tarafından tutulan bir şempanzenin serbest bırakılamayacağını belirtti.

05 Aralık 2014 Cuma 21:38
'Şempanzelerin İnsan Hakları Yoktur'
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Tartışma, "İnsan Olmayanların Hakları Projesi" adlı örgütün New York'ta bir kafeste tutulan şempanze Tommy adına dava açmasıyla başladı.
Örgüt, şempanzelerin insanlara çok benzer vasıflara sahip olduğunu ve insanların sahip olduğu bazı temel haklara sahip olabileceklerini ileri sürmüştü.
Bu bağlamda şempanze Tommy'nin temel insan haklarından biri olan "özgürlük"ten yararlanması ve serbest bırakılması talep edilmişti.

'Şempanzeler sorumluluk alamaz'

Ancak mahkeme şempanze Tommy'nin "hukuki bir kişi" olarak tanınamayacağını ve "herhangi hukuki bir yükümlülük altına giremeyeceğini" belirtti.
Kararda şu ifadelere yer verildi:
"İnsanların aksina, şempanzeler hiçbir hukuki yükümlülük altına giremezler, toplumsal sorumluluk alamazlar veya hareketleri nedeniyle hukuki olarak sorumlu tutulamazlar."
Kararda ayrıca hayvanlara insan muamelesi yapılması talebinin hiçbir hukuki dayanağı olmadığını da kaydedildi.

Örgüt kararı temyiz edeceklerini duyurdu.

Şempanze Tommy'nin sahibi Patrick Lavery AP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Karardan memnun olduğunu" söyledi.
Şempanze Tommy eskiden insanları eğlendirmek için kullanılıyordu. 40 yaşında olduğu tahmin edilen şempanze, yaklaşık 10 yıl önce şimdiki sahibi Patrick Lavery'ye verilmişti. 

Son Güncelleme: 05.12.2014 21:48
Anahtar Kelimeler:
ŞEMPAZEKıbrıs Manşet
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