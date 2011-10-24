Şemdinli ve Çukurca'da 3 şehit, 6 yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında mayının patlaması sonucu 2 asker şehit oldu. Çukurca'da sürdürülen operasyonlarda ise Kazan Vadisi'nde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu, 6 asker yaralandı.



Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Gökyazı Karakolu'na ait birliklerin bulunduğu askeri araçların Gökyazı köyünden geçişleri sırasında, teröristler tarafından daha önceden yola döşenen mayın patladı. Patlamada 2 asker şehit oldu.



Öte yandan Çukurca'da 24 askerin şehit olmasının ardından başlatılan operasyonlarda Kazan Vadisi'nde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 1 astsubayın şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı öğrenildi. Çatışmanın sürdüğü belirtildi.

GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA



Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yapılan açıklamada, "Çukurca bölgesinde özel birliklerin katılımıyla icra edilen operasyonlar kapsamında, bugün yapılan temas arama faaliyetinde bir grup terörist ile karşılaşılmış, çıkan çatışmada dört terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.



Çatışmada, bir personelimiz şehit olmuştur" denildi.



Açıklamada, bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.