Selfie Çubuklarına Hapis!



Güney Kore, akılı telefonlarla uzaktan selfie çekilmesini sağlayan çubukların yasadışı kullanımını engellemek için harekete geçti.

Bluetooth ile zaman ayarı yapmaya gerek kalmadan fotoğraf çekilmesini sağlayan çubukların tescil edilmemiş versiyonlarını kullanan tüketiciler, 27 bin dolar ceza veya 3 yıla kadap hapis cezası alabilecek. Kararın, kablosuz iletişim için radyo dalgalarından yararlanan çubukların diğer cihazların iletişimini engellememesi için alındığı belirtildi.



HÜKÜMET ÇUBUKLARA KARŞI TEMKİNLİ!



Hükümet, sayıları giderek artan selfie çubuklarına karşı temkinli yaklaşsa da, uzmanlar çubukların uçak düşüremeyeceğini veya acil yardım çağrılarını bloke edemeyeceğini belirtti.



AFP haber ajansına konuşan Bilim Bakanlığı Merkezi Radyo Yönetimi Ofisi'nden bir yetkili, 'iletişime ciddi bir etkisi olmayacak olsa da selfie çubuklarının düzenlemeye tabi tutulması gereken bir telekomünikasyon cihazı olduğunu' belirtti.



Yetkili, birçok tüketicinin alınan karar sonrasında bakanlığı arayarak selfie çubuklarının tescilli olup olmadığını kontrol ettiğine dikkat çekti. Güney Kore'de salgın haline gelen selfie çubukları, en çok satılan ürünlerin arasında yer alıyor. AFP'ye konuşan 'Lee' adındaki büfe sahibi, her gün en az 12 selfie çubuğu sattığını belirtti. Sıradan bir selfie çubuğu 5 dolar civarında iken, Bluetooth özelliği bulunanların fiyatı 25 dolara kadar çıkıyor.