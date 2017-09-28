Selfie Çekmeye Dalan Grup Arkadaşlarının Boğulduğunu Fark Etmedi

Hindistan’da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Bangalore şehrinde yaklaşık 10 kişilik arkadaş grubu üniversite gezisi sırasında yüzmek ve serinlemek için göle gitmeye karar verdi. Jayanagar üniversitesi öğrencisi gençlerin yaşadıkları anları görüntülemek üzere selfie çekmeye başladıkları belirtildi.Bu şekilde eğlenerek vakit geçiren grubun, arkadaşlarından birinin yokluğunu tam bir saat sonra fark ettiği ifade edildi. Genç Hintlilerden yüzme bilmeyen 17 yaşındaki Vishwas G.’nin 3 metre derinlikteki gölette boğularak hayatını kaybetmiş olduğu fakat selfie çekme derdine düşen grubun, arkadaşlarının boğulduğunu farkedemedikleri aktarıldı. Grubun, arkadaşlarına ne olduğunu öğrenmek için çektikleri selfieleri kontrol etmeye başladıkları kaydedildi.Yerel basında paylaşılan fotoğrafta, tüm grup üyelerinin objektiflere poz verirken arka planda talihsiz Vishwas G.’nin boğulduğu ve kafasına kadar suya battığı fark edilirken, hayatını kaybeden gencin ailesi ve arkadaşları, gezi boyunca gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle üniversite yönetiminden şikayetçi olduklarını açıkladı.