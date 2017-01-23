Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Ocak 2017 Pazartesi 16:42

Selfie Çekerken Boğularak Öldü

Selfie Çekerken Boğularak Öldü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Selfie Çekerken Boğularak Öldü
Karayip Denizi'nin kuzeydoğusundaki Porto Riko'da bir adam selfie çekmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Emniyet yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, ABD'nin Kaliforniya eyaletinden Porto Riko'ya gelen 31 yaşındaki Hubert Chim adlı erkek turist, ülkenin kuzey sahillerindeki kayalıklarda selfie çekerken ayağı kaydı ve denize düştü.

Manati bölgesindeki La Poza de Las Mujeres sahilinde meydana gelen olayda, genç adam boğularak can verdi.

Sosyal medya hesaplarından Chim'in Los Angeles'ta yaşadığı öğrenildi.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günün En İğrenç Haberi! Günün En İğrenç Haberi!
Çin'de Suya Ve Ateşe Dayanıklı Kağıt Üretildi Çin'de Suya Ve Ateşe Dayanıklı Kağıt Üretildi
AB Konseyine Süt Tozuyla Protesto AB Konseyine Süt Tozuyla Protesto
Çin'de "iki Çocuk Politikası" Doğum Oranını Artırdı Çin'de "iki Çocuk Politikası" Doğum...
İtalya'daki Çığ Felaketi İtalya'daki Çığ Felaketi
Abd'de Olumsuz Hava Şartları: 15 Ölü Abd'de Olumsuz Hava Şartları: 15 Ölü
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Günün En İğrenç Haberi!

Haberi Oku