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10 Ocak 2017 Salı 10:52

SELDE ÖLÜ SAYISI 25'E YÜKSELDİ

SELDE ÖLÜ SAYISI 25'E YÜKSELDİ
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SELDE ÖLÜ SAYISI 25'E YÜKSELDİ

Tayland'ın güneyini ay başından bu yana etkisi altına alan selde hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e çıktı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde 12 kenti etkisi altına alan yağışların ve selin 1 milyon kişiyi etkilediği, 25 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirildi.

Açıklamada, ülkenin diğer bölgeleri ile güney kentlerini bağlayan yolların sular altında kaldığı, bölgede bir havalimanının ve okulların kapalı olduğu ifade edildi.

Ülkede mahsur kalan binlerce kişiye ulaşılması, su, gıda ile ilaç ihtiyaçlarının karşılanması için seferberlik başlatılmıştı.

Tayland Deniz Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisinin, yardım üssü olarak kullanılmak üzere Nakhon Si Thammarat bölgesindeki limana demir attığı, askeri helikopterlerin yardım dağıtımı ve kurtarma çalışmalarında görevlendirildiği belirtilmişti.

Kuzey Bölge Birlikleri Komutanı Piyawat Nakwanich, bölgedeki tüm kışlaların siviller için barınak olarak kullanılmak üzere geçici olarak açıldığını açıklamıştı.

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SelTayland
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