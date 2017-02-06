Seksi Dansın Sonu Dramla Bitti!



Evde parti vererek arkadaşlarıyla eğlenen Bonnie-Lee Brown adlı kız eğlencenin dozunu gittikçe arttırdı. Dans etmeye başlayan Brown altında yer alan ayakkabılığın metal çubuğunu fark etmedi ve ünlü squat dansı pozisyonunu aldı. Eğildiği anda bir acı fark etti ve aniden fırladı.Brown eğildiğinde ayakkabılığın metal ucu kızın elbisesini ve ardından da kalçasını deldi. Hastaneye koşan Brown’ın kalçasına 3 dikiş atıldı ve tetenos aşısı yapıldı. Brown utanç dolu olsa da sonunda hayati bir sorun olmayan bu anları cesurca Twitter’da paylaştı.