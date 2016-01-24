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Seks Yapmayan Kocasını Nunçaku İle Dövdü

Seks Yapmayan Kocasını Nunçaku İle Dövdü

24 Ocak 2016 Pazar 19:51
Seks Yapmayan Kocasını Nunçaku İle Dövdü
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Seks Yapmayan Kocasını Nunçaku İle Dövdü

Kocasını nunçaku ile dövdüğü belirtilen kadın tutuklandı
ABD'nin Güney Karolina eyaletinde, polis kocasını nunçaku ile dövdüğü belirtilen kadını tutukladı.

Randy Sondra Earle-Kelly ismindeki kadının televizyon izleyen kocasını yatağa davet ettiği, kocası ilişkiye girmeyince reddedince ise saldırdığı ortaya çıktı.

51 yaşındaki kadın, kendisini reddeden kocasına seramik heykelcikler fırlattıktan sonra bir nunçaku ile acımasızca dövdü.

Polis dairenin duvarlarında kan izleri olduğunu açıkladı. Hapise atılan kadın 15 bin dolar kefaletle serbest kaldı. 
Son Güncelleme: 24.01.2016 21:53
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