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Seks Yapmadan 24 Saat Önce Polise Haber Vermek Zorunda

Seks Yapmadan 24 Saat Önce Polise Haber Vermek Zorunda

23 Ocak 2016 Cumartesi 12:09
Seks Yapmadan 24 Saat Önce Polise Haber Vermek Zorunda
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Seks Yapmadan 24 Saat Önce Polise Haber Vermek Zorunda
İngiltere'nin North Yorkshire bölgesinde yaşayan bir adama, seks yapmadan 24 saat önce polise haber verme şartı getirildi


İngiliz Independent dâhil birçok saygın medya kuruluşunun yayınladığı haberlerde, mahkemenin, henüz "seks suçlusu" olarak mahkûm edilmeyen adam hakkında "kamu için emniyetsiz" olduğu gerekçesiyle bu kararı aldığı belirtildi.
Bu kapsamda, adı açıklanmayan Yorkshire'lı adam, ilişkiye başlayacağı ya da tek gecelik kaçamak yapacağı kadının adını da polise bildirmekle yükümlü.

ŞÜPHE HALİNDE KARAR ÇIKARILABİLİYOR
York Press'in haberine göre; adamın internet kullanımına da sınırlama getirildi. Bu da, internete bağlanıp insanlarla iletişime geçebileceği cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi tüm teknolojik cihazlarını polise bildirmek zorunda olduğu anlamına geliyor.
Britanya'da mahkemeler, çocuk ya da savunmasız yetişkinlere zarar verme riski taşıyan kişilere karşı bu tedbiri uygulayabiliyor. Kararın alınması için söz konusu kişinin konuyla bağlantılı bir suç işlemesi de gerekmiyor.
'Cinsel risk kararı' en az iki yıl sürüyor ve ihlâl durumunda kişi beş yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor. 
Son Güncelleme: 23.01.2016 14:24
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