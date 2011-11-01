Seks ve Kalp Krizi

koşma ya da seks gibi aniden yapılan yoğun fiziksel aktivitelerin kalp krizi geçirme riskini ciddi biçimde arttırdığı belirtildi.



Gazeteport'un haberine göre, bu durum, özellikle düzenli olarak egzersiz yapmayanlar için geçerli. 'Amerikan Tıp Birliği' Dergisi'nde yer alan makalede, Tufts Tıp Merkezi'nden Dr. Issa Dahabreh ve ekibinin yaptığı bir çalışma yer aldı.



Ekip, egzersiz, seks, kalp krizi riski ve kalp durmasına ilişkin 14 ayrı çalışmanın mevcut verilerini analiz etti. Buna göre, egzersiz yaparken kalp krizi geçirme ya da kalbin durma olasılığı, aksi duruma göre 3.5 kat daha fazla.? ?Seks yaparken veya seks yaptıktan kısa bir süre sonra kalp krizi geçirme riski ise 2.7 kat daha fazla.



Düzenli Egzersiz Daha Önemli



Ekip üyelerinden Jessica Paulus, çalışmaların, riskin yüksek olduğunu gösterdiğini, ancak artan risk süresinin kısa olduğunu söyledi.



Paulus, "Bu yükselen riskler sadece bir veya iki saat için. Fiziksel aktivite veya seks sırasında veya sonrasında" diye konuştu.Paulus, düzenli fiziki aktivitenin kalp krizi veya ani kalp durması riskini yüzde 30 azalttığının ise unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.Paulus, "Kim senin egzersiz kötüdür düşüncesine kapılmasını istemiyoruz" dedi.