Seks Oyunu Ölümle Bitti

Almanya’nın Berlin kentinde Marianne M. isimli 55 yaşındaki bir kadına ait işkenceye uğramış ceset bulundu.

Almanya’nın Berlin kentinde Marianne M. isimli 55 yaşındaki bir kadına ait işkenceye uğramış ceset bulundu. Kadının internette tanıştığı iki kişi ile yaşadığı cinsel birliktelik esnasında yaşanan ‘işkence’ nedeniyle öldüğü iddia edildi. Olayın ardından Türkiye’ye kaçmaya çalışan Tayfun S. ve Jasmin P. isimli kişiler ise Berlin’deki havaalanında yakalandı.

Ağır işkence

Çift olduğu belirtilen Tayfun ve Jasmin P’nin Almanya'da Marianne M. ile internette tanıştığı ve daha sonra buluştuğu belirtildi. Alman Bild gazetesinin haberine göre, çift Marianne M. ile yaşanan ilişki sırasında kadına işkence yapmaya başladı. İşkencenin boyutlarının artması sonucunda kadın hayatını kaybetti. Olayın üzerini örtmek isteyen çift ise kadını bir çöp konteynerına attı. Kadının vucudu 23 Aralık’ta çöp kutusunun yanından geçen bir kişi tarafından fark edildi. Olayın ardından Türkiye’ye kaçmaya çalışırken Schönefeld Havaalanında yakalanan kişilerin ise sabıkalı olduğu belirtildi.