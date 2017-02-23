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23 Şubat 2017 Perşembe 19:43

Seks Oyuncağı Yüzünden Sağlığından Oluyordu!

Seks Oyuncağı Yüzünden Sağlığından Oluyordu!
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Seks Oyuncağı Yüzünden Sağlığından Oluyordu!
Seks oyuncağıyla fantezi deneyen çiftin gecesi kabusa dönüştü. Seks oyuncağı kadının içinde kaldı.

Mirror’da yer alan habere göre, 24 yaşındaki Emma Philips, sevgilisi Lee Miller ile cinsel ilişkiye girerken bir fantezi denemek istedi. 18 cm’lik seks oyuncağıyla fantezilerini gerçekleştiren çift, daha sonra oyuncağın kaybolduğunu fark etti. Oyuncağı ararlarken Emma Philips kalçasında bir titreşim hissetti ve oyuncağın kadının içinde kaldığı anlaşıldı.



KENDİLERİ ÇIKARAMADI, HASTANEYE GİTTİ

Bir çocuğa sahip olan Emma, oyuncağı yerinden çıkaramayınca sevgilisi Lee oyuncağı çıkarmayı denedi. O da başarısız olunca ambulans çağırdılar ve olay hastaneye taşındı. Hala titreşim halinde olan oyuncak fazlasıyla derindeydi ve normal bir işlemle çıkarmak mümkün değildi. Emma’nın karnına baskı uygulayarak farklı bir yöntem uygulayan doktorlar sonunda seks oyuncağını genç kadının içinden çıkarttı ve fantezi hastanede son buldu.


 
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