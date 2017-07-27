Seks Köleliğinden Nasıl Kurtulduğuna İnanamayacaksınız

Ekaterina Kalivanova Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarındaki dairesinde 10 hafta boyunca esir tutuldu. Genç kadın o süre boyunca kendisini kaçıran polis memurları Dmitry Prischenko ve Dmitry Sokolov tarafından seks kölesi olarak kullanıldı.Kadının mücevherlerine, parasına, ev ve arabasının anahtarlarına el koyan polisler, kadının yüzüne silahla defalarca vurdular. Ekaterina Kalivanova o anları “Her yerim kanlar içindeydi. Sürekli kanıyordum. Bacaklarımdan akan kanların ayakkabımda biriktiğini bile hissedebiliyordum” sözleriyle anlatıyor.32 yaşındaki Ekaterina Kalivanova 10 haftalık esaretinde kendisini kaçıran polislerden birinin ona aşık olması sonucu kurtuldu. Adamın durumundan faydalanan Rus iş kadını cep telefonuna ulaşarak acil yardım numarasını tuşladı ve durumunu anlatarak yardım istedi.İki yıl önce yaşadığı kabustan sonra hala normal hayatına dönemeyen Ekaterina Kalivanova ona aşık olan Dmitry Sokolov ile ilgili “Benimle evlnmek ve benden iki çocuk sahibi olmak istiyordu. Bunu hayal edebiliyor musunuz?” diyor.40 yaşındaki Dmitry Prischenko yasa dışı örgüt liderliğinden 27 yıl, 30 yaşındaki Dmitry Sokolov’un ise 17 yıl hapis istemiyle yargısı sürüyor.