Seks Gemisi İlk Kez Yola Çıktı

İtalya’nın Venedik kentinde dünyada bir ilk olarak seks gemisi faaliyete geçirildi. “Desire Venice Cruise'' (tutku gemisi) dün yola çıktı.‘Sınırsız erotizm’ temasıyla baştan aşağıya tasarlanan Seks gemisi “Desire Venice Cruise” , dün yola çıktı.180 metre uzunluğundaki gemi, Adriyatik Denizi’nde yolculuğa çıkacak ve Hırvatistan ile Slovenya’da duraklayacak. Gemi 3 Kasım’da da Venedik’e geri dönecek.Lüksün, erotik şovların, çılgın partilerin yapılacağı yolculuk için tüm biletlerin tükendiği belirtilen gemide, erotik partiler düzenlenecek. Gemideki yolcular, belli noktalarda tamamen çıplak, belli noktalardaysa erotik kıyafetlerle olacak.