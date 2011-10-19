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Şehitlerimizin Kimlikleri Belirleniyor

Çukurca'daki çatışmada hayatını kaybeden 26 şehitten birinin kimliği belirlendi

Şehitlerimizin Kimlikleri Belirleniyor

Çukurca'daki çatışmada hayatını kaybeden 26 şehitten birinin kimliği belirlendi

19 Ekim 2011 Çarşamba 10:41
Şehitlerimizin Kimlikleri Belirleniyor
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Çukurca'daki çatışmada hayatını kaybeden 26 şehitten birinin kimliği belirlendi.. Şehitlerden birinin Konyalı Astsubay Başçavuş İbrahim Geçer olduğu öğrenildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dün gece düzenlenen hain saldırıda şehit düşenlerden Astsubay Başçavuş İbrahim Geçer'in Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Yazla kasabasındaki evine acı haber ulaştı.

Dün gece yarısı Hakkari'nin Çukurca ve Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırılarda çok sayıda asker şehit olmuştu. Çukurca'da görev yapan Komando Astsubay Başçavuş İbrahim Geçer'in de timiyle birlikte teröristlerle çarpışırken şehit düştüğü haberi Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Yazla kasabasında yaşayan annesi Fatma Geçer'e askerler tarafından verildi. Gözyaşlarını tutamayan annenin, "Kurbanı 10 gün önce kutladık, oğlumuzu vatana kurban verdik" dediği öğrenildi.

Babası 2 yıl önce vefat eden 36 yaşındaki şehit İbrahim Geçer'in eşinden ayrıldığı, Mehmet Batuhan (17) ve Murat Geçer (14) isimli iki oğlunun olduğu ve yurt dışında yaşadığı öğrenildi. Şehidin yakınları acı haberi alır almaz gözyaşlarını tutamazken, "Nutkumuz tutuldu, söyleyecek bir şey yok" dediler. Şehidin annesinin kasabada oturduğu ev Türk bayraklarıyla donatıldı.

Son Güncelleme: 19.10.2011 10:41
Anahtar Kelimeler:
şehitSaldırıÇukurcaTeör
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