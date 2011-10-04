Şehit sayısı 4'e yükseldi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 4 polis memuru şehit oldu, 1 polis ise yaralandı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonunu meydana gelen kazada şehit olan polis sayısı 4'e yükseldi.

Yaralı olarak Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kuddusi Arısoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı polis Ünal Gürel'in ise Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Şehit olan polislerin isim ve memleketleri şöyle: "Aytaç Usta (Isparta), Hasan Babacan (Hatay), Mustafa Acar (Iğdır) ve Kuddusi Arısoy (Karaman).