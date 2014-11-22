“Şehit Kelimesini Duymak İçin Katıldım!“

ESKİ REJİM MENSUPLARININ YÖNETİME GELEBİLME İHTİMALİ ENDİŞEYLE KARŞILANIYOR

DEVRİM SIRASINDA OĞLUNU KAYBEDEN HADRAVİ: "BİN ALİ'NİN LİDERİ OLDUĞU ANAYASAL DEMOKRATİK İTTİFAK PARTİSİ'NDEN İSİMLERİN YENİDEN İKTİDARA GELMESİNDEN KORKUYORUZ"

Cumhurbaşkanını belirlemek üzere yarın halkın sandık başına gideceği Tunus'ta, eski rejim mensuplarının yönetime gelebilme ihtimali endişeyle karşılanıyor.

Eski Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin görevden uzaklaştırıldığı 14 Şubat 2011'de gerçekleşen "Yasemin Devrimi" sırasında hayatını kaybedenlerin aileleri, "en büyük korkularının" eski rejim mensubu siyasetçilerin yeniden iktidara gelmesi olduğunu belirtiyor.

AA muhabirine konuşan Muhammed el-Hadravi, 2011'de güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu oğlunu kaybettiğini kaydederek, "Devrim şehitleri için ödenen 40 bin dinar yeterliymiş gibi Bin Ali'nin ülke dışına kaçmasının ardından hemen koltuk savaşına başlandı. Bin Ali'nin lideri olduğu Anayasal Demokratik İttifak Partisi'nden isimlerin yeniden iktidara gelmesinden korkuyoruz. Diktatörlük rejimini yeniden uygulamaya çalışacak kişiler halkı karşısında bulacak" dedi.

"SADECE ŞEHİT KELİMESİNİ DUYMAK İÇİN TOPLANTIYA KATILDIM"

Olaylar sırasında büyük oğullarını kaybeden El-Mubaraki ailesi de seçimlerden umutsuz olan kişiler arasında yer alıyor.

Elinde öldürülen oğlunun fotoğrafı ve dinmeyen gözyaşlarıyla anne Mebruke, "Hayatta en değer verdiğim varlığım oğullarımı kaybettim. Büyük oğlum, dedesinin evinde öldürüldü. Onun ölümüyle travma geçiren kardeşi 6 ay sonra yaşamını yitirdi. Kızım depresyona girdi. Ödediğim bu bedelin karşılığı olmadı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olan Munsif El-Merzuki'nin geçen pazartesi Kassarin kentinde düzenlediği "Devrim şehitlerinin katillerinden hesap sorulması" konulu toplantıya katılan Mebruke, "Sadece şehit kelimesini duymak için toplantıya katıldım" ifadesini kullandı.

Kassarin kentinde yaşanan olaylarda 21 kişi hayatını kaybetmişti. Olaylarla ilgili olarak askeri mahkemede yargılanan ve göstericileri öldürmekle suçlanan sanıkların çoğu beraat etmiş ve dava dosyası kapatılmıştı.

Tunus'ta cumhurbaşkanını belirlemek üzere yarın yapılacak seçimler için 27 aday mücadele edecek.