'Şehit ağacında' künye asacak yer kalmadı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki şehit parkına 2 yıl önce konulan “Şehit Ağacı”na, son dönemde şehit olan 86 askerin daha künyesi asıldı.Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, ağaçta künye çakılacak yer kalmadığını belirterek, “Umarız bundan sonra şehit vermeyiz” dedi.

Şehit Fatih Duru Parkı'ndaki kurumuş sedir ağacına son dönemlerde verilen 86 şehidin künyesinin asılması amacıyla tören düzenlendi. Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, Kızılcahamam Belediye Başkanı Coşkun Ünal ve bazı oda başkanlarının katıldığı törende, 86 şehidin künyesi Şehit Ağacına çakıldı.

Törenin ardından açıklama yapan Başkan Ünal, ilçede görev yapan Kıbrıslı bir doktorun önerisiyle ilçedeki şehit parkına 29 Ekim 2009 yılında dikilen ve üzeri özel bir sıvı ile kaplanan ağaca, Türkiye'nin verdiği her şehit için hazırlanan künyenin belli aralıklarla çakıldığını söyledi.

AĞAÇTA KÜNYE ASACAK YER KALMADI “7 bin 314 şehit künyesi çakıldı” Türkiye'nin 1980 yılından sonra verdiği şehit sayısı kadar künyenin ağaca çakıldığını anlatan Ünal, “Bugün ağacımızda 7 bin 314 şehidimizin künyesi var” dedi. Şehitlere Kızılcahamam halkının da sahip çıktığını ifade eden Ünal, şehit ağacına Türkiye'nin her yerinden ziyaretçilerin geldiğini kaydetti. Ünal, “Bu kadar şehit verdiğimiz bu dönemde herkesin birlik olup, kendisi ölçüsünde katkı yaparak terörün ortadan kaldırılması lazım” diye konuştu.

“Ağaçta yer kalmamış, umarız başka şehit vermeyiz” ATB Başkanı Faik Yavuz da son dönemlerde hain saldırılarla şehitler verildiğini anımsatarak, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların terör konusunda yaptığı çalışmalara, sivil inisiyatiflerin de destek vereceğine inandığını belirtti. Türkiye'nin her başarısının arkasından böyle bir saldırının gerçekleştiğini ifade eden Yavuz, “Türkiye, hem insan olarak hem de maddi olarak bu terör olayı nedeniyle çok kayıp verdi.

Tek duamız ve temennimiz, bu terör olayının bir an önce bitmesi ve Türkiye'nin siyasi ve ekonomik anlamda olması gereken yerde olmasını istiyoruz” dedi. Terörün siyasal anlamda bazı özgürlükleri kısıtladığını dile getiren Yavuz, “Anayasa değişikliği yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki en büyük engel terör. Onun için tek duamız bu çatışma ortamının bitmesi ve Türkiye'nin demokratik bir anayasaya kavuşmadır” diye konuştu. Yavuz, ağaçta künye çakılacak yer kalmadığını belirterek, “Umarız bundan sonra şehit vermeyiz” şeklinde konuştu.